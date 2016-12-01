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В Башкирии мать кормила жвачкой пятилетнего сына

1 декабря 2016, 10:15
Мальчик заболел анемией и педикулёзом

39-летняя жительница Белебея получила год исправительных работ за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми. Как сообщили в прокуратуре района, ребёнка у женщины уже забирали и некоторое время он провёл приюте, но позже вернулся домой. За это время горе-мамаша видимо не успела соскучится и своё отношение к ребёнку не изменила.

- Из-за нерегулярного питания и антисанитарных условий в доме мальчик заболел анемией и педикулёзом. По словам ребёнка, бывали случаи, когда мать кормила его лишь жвачкой, - сообщили в пресс-службы прокуратуры.

После вступления приговора в законную силу, осуждённая обязана будет работать в течении года «на благо общества», а пятилетнему малышу, видимо, придётся вернутся в приют.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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