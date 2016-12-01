В Башкирии мать кормила жвачкой пятилетнего сына

39-летняя жительница Белебея получила год исправительных работ за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми. Как сообщили в прокуратуре района, ребёнка у женщины уже забирали и некоторое время он провёл приюте, но позже вернулся домой. За это время горе-мамаша видимо не успела соскучится и своё отношение к ребёнку не изменила.