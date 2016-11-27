В Уфе священник учит детей рукопашному бою, самбо и военному искусству

Отец Виктор заходит в зал и можно сказать перевоплощается. Теперь это не священник, а тренер.

- Ты чего делаешь? - грозно прикрикивает он на расшалившегося мальчишку. - И как ты мог со своим товарищем так поступить. Теперь мне и его придется наказать, а виноват в этом ты, настоящий мужик так не поступает!

Дети выстраиваются в ряд.

- Здравия желаю товарищи курсанты! - по-военному четко и громко произносит отец Виктор.

Все четко, строго и организовано. Разминка, проработка приемов и достаточно резкие, совсем не похожие на речь священника, замечания тренера. В промежутке в тренере все же пробуждается священник. Хотя даже не священник, а педагог, стоящий за традиционные ценности. О Боге и религии он практически не говорит, но воспитывать детей не забывает. Наблюдая за тем, как дети занимаются, он рассказывает им то жизненную историю, то анекдот, в которых заложен глубокий воспитательный смысл. Но все это как бы незаметно, между делом.

- Я не ставлю своей целью привести их всех в православие, хотя конечно хочу этого, но ни в коем случае не навязываю, - поясняет отец Виктор. - Я даю основу, а выбор они должны делать сами.

Школьников в возрасте до 17 лет отец Виктор, сам в прошлом военный, учит рукопашному бою, боевому самбо. Также здесь проводят военную, высотную, огневую подготовку, изучают тактику ведения боя. Летом клубы объединения выезжают в Благовещенский район Башкирии на так называемый военно-полевой выход. В том, что он, священник, учит всему этому, детей, отец Виктор не видит ничего предосудительного.

- Я не учу их убивать, я учу их защищать , - поясняет отец Виктор свою позицию. - В обществе навязан стереотип о том, что православие - это значит плыть по течению. А православие - наоборот - плыть против течения. Православие всегда славилось своими воинами, героями. Многие спрашивают, а почему священник этим занимается. Ну, во-первых, у меня есть опыт. А во-вторых, я не против, если кто-нибудь другой будет, но что-то столько лет уже, а желающих нет.

Принципиальное отличие "Александра Невского" от многих спортивных клубов - здесь учат не только побеждать, но и проигрывать. Отец Виктор считает, что в детях нельзя взращивать тщеславие, поэтому несколько раз за тренировку повторяет:

- Выиграете - хорошо, проиграете - ничего страшного, не это главное.

Но тем не менее его воспитанники периодически выигрывают соревнования самого разного уровня.

Сохраняются здесь и установки священника насчет роли в обществе мужчин и женщин. В клубе наравне с мальчиками тренируются и девочки. Но они, например, не принимают участие в соревнованиях.

- Первое время они участвовали, но потом я выступил против, - рассказывает отец Виктор. - Девочке это не нужно, ее дело рожать детей и заниматься их воспитанием.

- А зачем ей тогда это нужно?

- Во-первых, она будет лучше понимать своего сына в будущем. Во-вторых, она учится самозащите и учится преодолевать страх. А мужчиной она от этого не становится. Мне две девочки летом признались, что раньше носили только джинсы, а начав заниматься в "Невском", стали носить юбки.

Здесь сейчас тренируются около 30-ти ребят, в том числе трудные подростки, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.

- Кстати, до священства я тренировал трудных подростков. Так вот один из них в последствии стал милиционером. А сейчас он занимается во взрослой группе (тем, кто старше 18 лет - в среднем тридцатилетние), - приводит пример отец Виктор.

Завершается тренировка большой воспитательной беседой. Не скучными нотациями, а разговором, в котором отец Виктор говорит то как строгий наставник, то как веселый друг.

- На следующей неделе все мне чтобы принесли оценки за четверть за подписью классного руководителя, обманете, на вашей совести, - строго наказывает отец Виктор и шутливо добавляет - А теперь дружно смотались в раздевалку!