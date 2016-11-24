В Башкирии на этой неделе ожидается плюсовая температура

В пятницу, 25 ноября, ночью столбик термометра упадет до -5, -10°, а днем ожидается потепление +1,-4°. В этот день также ожидается мокрый снег, снег с дождем. В отдельных районах на дорогах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.