В Башкирии на этой неделе ожидается плюсовая температура

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.
25 ноября местами ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем 0,-5°. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного.
В пятницу, 25 ноября, ночью столбик термометра упадет до -5, -10°, а днем ожидается потепление +1,-4°. В этот день также ожидается мокрый снег, снег с дождем. В отдельных районах на дорогах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.
В субботу, 26 ноября, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем +1,-4°.