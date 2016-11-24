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В Башкирии на этой неделе ожидается плюсовая температура

24 ноября 2016, 09:43
Выпадет мокрый снег.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.

25 ноября местами ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем 0,-5°. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного.

В пятницу, 25 ноября, ночью столбик термометра упадет до -5, -10°, а днем ожидается потепление +1,-4°. В этот день также ожидается мокрый снег, снег с дождем. В отдельных районах на дорогах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

В субботу, 26 ноября, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем +1,-4°.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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