В Уфе за 9 миллионов невыплаченной зарплаты директора оштрафовали на 1,5 тысячи

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, ООО «Домостроительный комбинат каркасно-панельного домостроения», которая производит строительные материалы, не выплатила зарплату 338 сотрудникам. За июль этого года работники не получили заработную плату в общем размере более девяти миллионов рублей.