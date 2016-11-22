mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе за 9 миллионов невыплаченной зарплаты директора оштрафовали на 1,5 тысячи

22 ноября 2016, 09:51
338 сотрудников получили свои деньги после прокурорского вмешательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, ООО «Домостроительный комбинат каркасно-панельного домостроения», которая производит строительные материалы, не выплатила зарплату 338 сотрудникам. За июль этого года работники не получили заработную плату в общем размере более девяти миллионов рублей.

Прокурор Калининского района Уфы обратился в суд для принудительного взыскания просроченной зарплаты. Директора организации оштрафовали на полторы тысячи рублей. Всю просроченную зарплату после прокурорского вмешательства выплатили.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44