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Уфа узнает своих героев

22 ноября 2016, 11:05
25 ноября во всей стране будет реализован проект "Прогрессоры 24".

Уфа присоединилась к проекту "Русского репортера", Рыбаков фонда и площадки led.media. 25 ноября на территории всей страны, от Калининграда до Владивостока, более 700 журналистов в течение суток проживут в режиме реального времени вместе со своими героями, прогрессорами. Люде, которые меняют жизнь окружающих к лучшему, узнает вся страна. О каждом из них в день выйдет от 3-4 историй, а после 25 ноября будут опубликованы и очерки о героях нашего времени.
Уфа не стала исключением и вошла в список городов, участников проекта. Здесь его поддержали информагентство "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой. В Уфе будет около сорока героев, о каждом из них расскажут журналисты, 25 ноября следите за трансляций проекта на нашем сайте и на les.media. Трансляция начнется в 8.00 утра 25 ноября и закончится в 8.00 26 ноября. Читайте истории из жизни позитивных людей - будет очень интересно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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