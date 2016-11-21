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Трое борцов из Башкирии получили медали в первенстве России

21 ноября 2016, 11:37
Башкирию представляли 12 спортсменов

В Казани в минувшие выходные завершилось первенство России по греко-римской борьбе. Как сообщили в пресс-службе федерации спортивной борьбы республики, в турнире участвовали 550 борцов в возрасте от 16 лет из 48 регионов страны.

Башкирию представляли 12 борцов из Уфы, Октябрьского и Белорецкого районов. В первый день соревнований победил спортсмен из Белорецка Саид-Хусейн Бакаев в весовой категории 53 кг. В последний день соревнований, 20 ноября, победил Владислав Карасев из Октябрьского в весе 59 кг. На втором месте оказался Адлан Амриев из Уфы в весовой категории 85 кг.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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