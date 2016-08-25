В Башкирии на выборах начали применять элементы черного пиара

Известный тележурналист, депутат Госсобрания Ильдар Исангулов сегодня в агентстве «Башинформ» собрал журналистов, чтобы высказать свою точку зрения на вывешенные в Иглинском районе баннеры. На рекламных плакатах была размещена информация, оскорбляющая Исангулова, как кандидата в депутаты Госдумы.
- Насколько мне удалось выяснить по реквизитам предприятия, указанных на баннерах, заказчиком является бывший глава администрации Иглинского района Ришат Исхаков. Мы подготовили жалобу в Центризбирком Башкирии и обратились в правоохранительные органы, - подчеркнул Ильдар Исангулов. – Использование грязных технологий подрывает доверие избирателей ко всему выборному процессу. Я очень надеюсь, что полиция, следственный комитет и прокуратура проведут свое расследование и накажут виновных.
По мнению руководителя регионального отделения партии «Яблоко» (Исангулов выдвинут кандидатом от партии «Яблоко») Сергея Наумкина, этот гнусный и провокационный материал направлен не только против отдельного кандидата, а против всей Госдумы. Он считает, что заказчиков можно обвинить и в экстремизме.
Член ЦИК республики Геннадий Шабаев отметил, что рабочая комиссия рассмотрит жалобу кандидата, чтобы в дальнейшем не допускать подобного рода элементы черного пиара. По его мнению, избирательная кампания должна проходить строго в рамках выборного законодательства.
Ильдар Исангулов в свою очередь пошутил, что такого рода баннеры, конечно, работают и на узнаваемость кандидата и привел пример из жизни.
- В Акбердино мы заехали на родник, чтобы набрать воды, там стояла очередь из 15 человек. Мужчины спросили, тот ли я Исангулов, который красуется на баннере? Получив утвердительный ответ, меня пропустили без очереди, - грустно усмехнулся Ильдар.
Судебная перспектива этого дела пока выглядит весьма туманной. Как отметили спикеры, супруга экс-главы администрации Иглинского района работает начальником управления кадров Верховного суда Башкирии и, наверное, сможет применить свои связи для того, чтобы помочь мужу в случае судебного разбирательства.