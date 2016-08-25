В Башкирии на выборах начали применять элементы черного пиара

- Насколько мне удалось выяснить по реквизитам предприятия, указанных на баннерах, заказчиком является бывший глава администрации Иглинского района Ришат Исхаков. Мы подготовили жалобу в Центризбирком Башкирии и обратились в правоохранительные органы, - подчеркнул Ильдар Исангулов. – Использование грязных технологий подрывает доверие избирателей ко всему выборному процессу. Я очень надеюсь, что полиция, следственный комитет и прокуратура проведут свое расследование и накажут виновных.