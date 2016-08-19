В Уфе закроют дороги из-за велогонок

В Уфе 21 августа состоится первенство России по велоспорту на шоссе среди юниоров и юниорок 17-18 лет, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.
Из-за этого с 9.00 до 16.00 уфимского времени будет закрыто движение транспорта по маршруту СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».
Кроме этого, изменятся схемы движения ряда маршрутов троллейбусов, которые во время проведения соревнований будут следовать таким образом:
- № 1: «Монумент Дружбы – Северный автовокзал» – до ООТ «Бульвар Славы»;
- № 4: «Северный автовокзал – Троллейбусное депо № 2» – по ул. Первомайской – ул. Ульяновых – ул. Кольцевой – и далее по маршруту;
- № 8: «Троллейбусное депо № 2 – Колхозный рынок» – по ул. Вологодская – ул.Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – и далее по маршруту;
- № 13: «Мкр. «Белореченский» – Троллейбусное депо №1» – пр. Октября – ул. Трамвайная – ул. А. Макарова – до остановки «Троллейбусное депо №1»;
- № 22: «Ледовый дворец спорта «Уфа-Арена» – Северный автовокзал» – от центра города до остановки «Бульвар Славы».
Движение троллейбусных маршрутов №№ 2 и 15 будет закрыто с 8.00 часов до завершения мероприятия.
Схему объезда участка проведения гонки маршрутными автобусами вы можете посмотреть ниже.