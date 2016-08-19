В Уфе закроют дороги из-за велогонок

Из-за этого с 9.00 до 16.00 уфимского времени будет закрыто движение транспорта по маршруту СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».