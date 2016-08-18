В бассейне Салавата чуть не утонул ребенок

В городе Салават произошло ЧП. В следственный комитет поступило сообщение о госпитализации малолетнего ребенка из бассейна. Правоохранители провели проверку и возбудили уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как считают следователи, утром 8 июля этого года несовершенолетнии дети в сопровождении 3 сотрудников оздоровительного лагеря пошли в бассейн. Он располагается в спортивном комплексе «Олимпиец». Как оказалось штатных инструкторов в бассейне нет, но дети пошли плавать.
- 7-летний мальчик захлебнулся и погрузился на дно бассейна. Его спасли инструкторы-методисты спортивного комплекса. Ребенок госпитализирован в состоянии комы. Только благодаря своевременно проведенным реанимационным мероприятиям несовершеннолетний остался жив, - сообщают в пресс-службе Средственного комитета республики.