В бассейне Салавата чуть не утонул ребенок

Как считают следователи, утром 8 июля этого года несовершенолетнии дети в сопровождении 3 сотрудников оздоровительного лагеря пошли в бассейн. Он располагается в спортивном комплексе «Олимпиец». Как оказалось штатных инструкторов в бассейне нет, но дети пошли плавать.