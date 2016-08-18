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В бассейне Салавата чуть не утонул ребенок

18 августа 2016, 15:23
Следователи Башкирии возбудили по данному факту уголовное дело.

В городе Салават произошло ЧП. В следственный комитет поступило сообщение о госпитализации малолетнего ребенка из бассейна. Правоохранители провели проверку и возбудили уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как считают следователи, утром 8 июля этого года несовершенолетнии дети в сопровождении 3 сотрудников оздоровительного лагеря пошли в бассейн. Он располагается в спортивном комплексе «Олимпиец». Как оказалось штатных инструкторов в бассейне нет, но дети пошли плавать.

- 7-летний мальчик захлебнулся и погрузился на дно бассейна. Его спасли инструкторы-методисты спортивного комплекса. Ребенок госпитализирован в состоянии комы. Только благодаря своевременно проведенным реанимационным мероприятиям несовершеннолетний остался жив, - сообщают в пресс-службе Средственного комитета республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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