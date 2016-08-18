В Башкирии 700 многодетных семей отказались от бесплатных земельных участков

Но даже те семьи, которые участки получили, в большинстве своем ими недовольны. Поскольку выделяются они, как правило, без каких-либо коммуникаций. Из выделенных участков электричество подведено на 10,8 тыс земель, вода - на 2,5 тыс, газ - на 2,6 тыс, а канализация – всего на 681 участке.