В Башкирии 700 многодетных семей отказались от бесплатных земельных участков

Проблема выделения и обустройства бесплатных земельных участков многодетным семьям в республике по-прежнему стоит остро. Из более чем 40 тысяч поставленных в очередь их получили около 23,5 тысяч семей. А 700 родителей и вовсе отказались от этих земель.
- Отказались в связи с отсутствием денежных средств или не устроило местоположение участка, - пояснил сегодня начальник профильного отдела минземимущества Башкирии Ильшат Багаутдинов на общественных слушаниях по проблемам многодетных семей в Госсобрании-Курултае.
Но даже те семьи, которые участки получили, в большинстве своем ими недовольны. Поскольку выделяются они, как правило, без каких-либо коммуникаций. Из выделенных участков электричество подведено на 10,8 тыс земель, вода - на 2,5 тыс, газ - на 2,6 тыс, а канализация – всего на 681 участке.
Кроме того, сами участки расположены в очень неудобных местах. По словам участников слушаний, на болотах и в проблемных местах.
- Главными проблемами является недостаточное количество участков в границах городских округов, - пояснил Багаутдинов. - Земли сельхозназначения надо включать в границы города, а для этого нужны затраты.
Денег же, как дал понять чиновник, у государства нет.