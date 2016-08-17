Овечкин, Малкин, Панарин и Мозякин получат премию "Харламов Трофи"

Премией «Лучший российский хоккеист» в 2016 году будут награждены Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Сергей Мозякин. Это произойдет завтра в редакции газеты «Советский Спорт».
Газета ежегодно с 2002 года вручает хоккейную премию «Харламов Трофи» лучшим игрокам планеты. В этом году премия приобрела статус международной. Определяли лучших 65 международных экспертов из разных стран.
Премия «Харламов Трофи» в этом году представляет собой цикл мероприятий, в финале которых пройдет официальное награждение победителя в номинации «Лучший хоккеист мира». Это награждение пройдет во время чемпионата мира по хоккею в Кельне в 2017 году.
Завтра о премии «Харламов Трофи» журналистам расскажут в Москве, пресс-конференция пройдет 18 августа в 13:00 московского времени в редакции газеты «Советский спорт» по адресу: Подкопаевский переулок, 4 (м. Китай-Город).
Специальным гостем и участником пресс-конференции станет легендарный форвард «Чикаго Блэкхокс» и лучший новичок НХЛ Артемий Панарин.