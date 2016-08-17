Овечкин, Малкин, Панарин и Мозякин получат премию "Харламов Трофи"

Премия «Харламов Трофи» в этом году представляет собой цикл мероприятий, в финале которых пройдет официальное награждение победителя в номинации «Лучший хоккеист мира». Это награждение пройдет во время чемпионата мира по хоккею в Кельне в 2017 году.