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Овечкин, Малкин, Панарин и Мозякин получат премию "Харламов Трофи"

17 августа 2016, 15:35
По версии газеты "Советский спорт" они признаны лучшими хоккеистами России.

Премией «Лучший российский хоккеист» в 2016 году будут награждены Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Сергей Мозякин. Это произойдет завтра в редакции газеты «Советский Спорт».

Газета ежегодно с 2002 года вручает хоккейную премию «Харламов Трофи» лучшим игрокам планеты. В этом году премия приобрела статус международной. Определяли лучших 65 международных экспертов из разных стран.

Премия «Харламов Трофи» в этом году представляет собой цикл мероприятий, в финале которых пройдет официальное награждение победителя в номинации «Лучший хоккеист мира». Это награждение пройдет во время чемпионата мира по хоккею в Кельне в 2017 году.

Завтра о премии «Харламов Трофи» журналистам расскажут в Москве, пресс-конференция пройдет 18 августа в 13:00 московского времени в редакции газеты «Советский спорт» по адресу: Подкопаевский переулок, 4 (м. Китай-Город).

Специальным гостем и участником пресс-конференции станет легендарный форвард «Чикаго Блэкхокс» и лучший новичок НХЛ Артемий Панарин.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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