ГИБДД будет штрафовать водителей на основе видеозаписей граждан

МВД разработало поправки в КоАП, согласно которым госавтоинспекция сможет штрафовать нарушителей на основании видеозаписи, снятой очевидцами, сообщает "КоммерсантЪ".
Для того чтобы в ГИБДД приняли видеозапись с нарушением, его нужно будет снять с помощью специального приложения, которое сейчас разрабатывается минкомсвязи. Особенность приложения в том, что пользователю будет недоступна опция редактирования видео, а программа будет автоматически фиксировать время и место нарушения. Специально для этого в КоАП вносится понятие «специализированное программное обеспечение, используемое для фиксации административных правонарушений». Также каждый «мобильный инспектор» должен будет зарегистрироваться на портале Госуслуг, только после этого станет доступна ссылка на скачивание программы.
Штрафы будут накладываться на владельцев транспортных средств за нарушения, связанные с аварийностью на дорогах, - например, проезд на красный свет или непредставление преимущества пешеходам и спецтранспорту.
Помимо этого ГИБДД сможет лишать водителей прав за нарушения, зафиксированные стационарными камерами, но только в случаях если водитель второй раз за год выехал на встречную или превысил скорость более чем на 60 км/ч.
Напомним, руководитель башкирского управления ГИБДД Динар Гильмутдинов неоднократно говорил, что если инспекторам позволят штрафовать водителей на основе видеозаписей граждан, то это значительно повысит дисциплину участников дорожного движения.