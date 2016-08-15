ГИБДД будет штрафовать водителей на основе видеозаписей граждан

Для того чтобы в ГИБДД приняли видеозапись с нарушением, его нужно будет снять с помощью специального приложения, которое сейчас разрабатывается минкомсвязи. Особенность приложения в том, что пользователю будет недоступна опция редактирования видео, а программа будет автоматически фиксировать время и место нарушения. Специально для этого в КоАП вносится понятие «специализированное программное обеспечение, используемое для фиксации административных правонарушений». Также каждый «мобильный инспектор» должен будет зарегистрироваться на портале Госуслуг, только после этого станет доступна ссылка на скачивание программы.