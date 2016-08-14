Сегодня православные вступили в Успенский пост

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. В эти две недели рекомендуется есть только растительную пищу без постного масла, причем в понедельник, среду и пятницу верующие обычно вкушают только сырую пищу (овощи, плоды и фрукты), а во вторник и четверг – горячую пищу (например, каши). Растительное масло разрешается использовать для приготовления еды только по субботам и воскресеньям. 18 августа разрешается есть рыбу.