Сегодня православные вступили в Успенский пост

Сегодня, 14 августа, православные верующие в России вступили в Успенский пост. Он продлится до 27 августа.
Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед праздником Ее Успения (28 августа). По преданию, перед своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия усиленно постилась и молилась. Отсюда и появилась традиция соблюдать этот пост.
По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. В эти две недели рекомендуется есть только растительную пищу без постного масла, причем в понедельник, среду и пятницу верующие обычно вкушают только сырую пищу (овощи, плоды и фрукты), а во вторник и четверг – горячую пищу (например, каши). Растительное масло разрешается использовать для приготовления еды только по субботам и воскресеньям. 18 августа разрешается есть рыбу.
На Успенский пост попадает два праздника: Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный Спас») 19 августа.