Рустэм Хамитов обозначил новые сроки по решению проблемы обманутых дольщиков

- Сегодня мы не можем сказать, что эта проблема полностью решена, - сообщил сегодня глава региона в своей речи на торжественной церемонии, посвященной Дню строителя. - Ещё около 650 человек числятся в списке обманутых дольщиков. Причин этому несколько, в том числе несовершенное законодательство в нашей стране и вопросы, связанные с излишней доверчивостью наших граждан. Желание сэкономить иногда берёт верх, когда, наслушавшись пустых обещаний о дешёвом строительстве, люди несут свои кровно заработанные деньги такого рода лже-строителям.