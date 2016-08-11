Рустэм Хамитов обозначил новые сроки по решению проблемы обманутых дольщиков

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня признал, что проблема обманутых дольщиков в регионе так и не решена до конца. На это было потрачено несколько миллиардов рублей, в том числе из бюджета республики, но конечный результат достигнут не был, сказал он сегодня на церемонии награждения работников строительного комплекса в Уфе. Поэтому он обозначил новые сроки - конец следующего года.
- Сегодня мы не можем сказать, что эта проблема полностью решена, - сообщил сегодня глава региона в своей речи на торжественной церемонии, посвященной Дню строителя. - Ещё около 650 человек числятся в списке обманутых дольщиков. Причин этому несколько, в том числе несовершенное законодательство в нашей стране и вопросы, связанные с излишней доверчивостью наших граждан. Желание сэкономить иногда берёт верх, когда, наслушавшись пустых обещаний о дешёвом строительстве, люди несут свои кровно заработанные деньги такого рода лже-строителям.
Надо отметить, что за последние годы более 3 000 семей получили квартиры - из числа обманутых дольщиков, благодаря приянтым мерам.
Хамитов надеется, что за полтора года сможет решить проблему окончательно.
- Надеюсь, мы сможем избавиться от этой напасти и впредь не допускать такого рода мошенничеств, - отметил он. - Хотя, конечно, желающих «погреть руки» на народных деньгах, на деньгах наших граждан будет ещё немало.