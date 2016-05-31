В Башкирии за поножовщину осудили 41-летнего убийцу

Как установило следствие, вечером первого февраля 2016 года в Октябрьском районе Уфы двое пьяных мужчин поссорились, их ссора переросла в поножовщину. В процессе перепалки один из мужчин вытащил нож и несколько раз ударил им другого в грудь. От ран тот умер на месте. На обоих мужчин поступали противоречивые характеристики. За полгода до конфликта обвиняемый уже избивал потерпевшего, но тот в полицию не обращался.