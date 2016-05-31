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В Башкирии за поножовщину осудили 41-летнего убийцу

31 мая 2016, 13:39
В процессе расследования дела сотрудники следственного комитета республики провели семь сложных экспертиз, допросили 27 человек и, наконец, установили виновность жителя Октябрьского района Уфы в убийстве.

Как установило следствие, вечером первого февраля 2016 года в Октябрьском районе Уфы двое пьяных мужчин поссорились, их ссора переросла в поножовщину. В процессе перепалки один из мужчин вытащил нож и несколько раз ударил им другого в грудь. От ран тот умер на месте. На обоих мужчин поступали противоречивые характеристики. За полгода до конфликта обвиняемый уже избивал потерпевшего, но тот в полицию не обращался.

В итоге суд приговорил преступника к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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