Фотограф из Уфы Вадим Брайдов может получить голоса для победы в международном конкурсе

Работы фотографа Вадима Брайдова из Уфы вошли в шорт-лист Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В шорт-лист вошли 38 финалистов из 13 стран. А претендовали на право попасть в финал порядка 6 000 работ фотографов из 71 страны мира.
Уфимец Вадим Брайдов представил свои работы на конкурс в номинации «Главные новости» - серия «Осколки» из 12 снимков. Фотографии сделаны им в 2015 году.
- Моя серия посвящена трагическим моментам жизни гражданского населения Донбасса в январе-феврале 2015 года, - рассказал Медиакорсети Вадим Брайдов. - В момент ожесточенных боев на пути к Дебальцево артобстрелу подверглись крупные города региона. Война на Донбассе перешла в самую драматическую фазу, в которой снаряды летели со всех сторон, и никто из мирного населения уже не пытался определить, откуда именно летит смерть.
Победитель голосования будет объявлен 20 июля 2016 года на сайте конкурса. Победитель онлайн-голосования будет награжден дипломом в рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса 30 августа в Москве.
Руководитель фотослужбы МИА «Россия сегодня» Александр Штоль отметил:
- Мы впервые решили дать возможность интернет-пользователям побыть в роли жюри и оценить работы молодых фотожурналистов, а финалистам ознакомиться с точкой зрения интернет-сообщества. В этом году за право стать лучшими боролись фотографы из 71 страны мира и со всех 5 континентов. Жюри выбрало лучших из лучших - 38 фотографов из 13 стран вошли в число финалистов. Посмотрим, как проголосует интернет.
По результатам работы жюри конкурса обладатели призовых мест станут известны 4 августа.