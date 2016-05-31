Фотограф из Уфы Вадим Брайдов может получить голоса для победы в международном конкурсе

На сайте Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого является медиагруппа «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, стартовало онлайн-голосование. Теперь каждый пользователь, имеющий аккаунт в одной из социальных сетей ВКонтакте, Facebook или Twitter, может проголосовать за понравившуюся работу молодых фотографов из числа вошедших в шорт-лист. В числе конкурсантов есть и фотограф из Уфы.