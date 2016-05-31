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Фотограф из Уфы Вадим Брайдов может получить голоса для победы в международном конкурсе

31 мая 2016, 17:47
На сайте Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого является медиагруппа «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, стартовало онлайн-голосование. Теперь каждый пользователь, имеющий аккаунт в одной из социальных сетей ВКонтакте, Facebook или Twitter, может проголосовать за понравившуюся работу молодых фотографов из числа вошедших в шорт-лист. В числе конкурсантов есть и фотограф из Уфы.

Работы фотографа Вадима Брайдова из Уфы вошли в шорт-лист Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В шорт-лист вошли 38 финалистов из 13 стран. А претендовали на право попасть в финал порядка 6 000 работ фотографов из 71 страны мира.

Уфимец Вадим Брайдов представил свои работы на конкурс в номинации «Главные новости» - серия «Осколки» из 12 снимков. Фотографии сделаны им в 2015 году.

- Моя серия посвящена трагическим моментам жизни гражданского населения Донбасса в январе-феврале 2015 года, - рассказал Медиакорсети Вадим Брайдов. - В момент ожесточенных боев на пути к Дебальцево артобстрелу подверглись крупные города региона. Война на Донбассе перешла в самую драматическую фазу, в которой снаряды летели со всех сторон, и никто из мирного населения уже не пытался определить, откуда именно летит смерть.

Победитель голосования будет объявлен 20 июля 2016 года на сайте конкурса. Победитель онлайн-голосования будет награжден дипломом в рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса 30 августа в Москве.

Руководитель фотослужбы МИА «Россия сегодня» Александр Штоль отметил:

- Мы впервые решили дать возможность интернет-пользователям побыть в роли жюри и оценить работы молодых фотожурналистов, а финалистам ознакомиться с точкой зрения интернет-сообщества. В этом году за право стать лучшими боролись фотографы из 71 страны мира и со всех 5 континентов. Жюри выбрало лучших из лучших - 38 фотографов из 13 стран вошли в число финалистов. Посмотрим, как проголосует интернет.

По результатам работы жюри конкурса обладатели призовых мест станут известны 4 августа.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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