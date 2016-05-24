В Зеленодольском районе произошло ДТП со смертельным исходом

22 мая, примерно в 18ч по мск, на трассе Москва – Уфа произошло опасное ДТП, один из участников которого погиб на месте. По словам сотрудников местного подразделения ГАИ, водитель грузовика «ГАЗ-330252», возраст которого составляет всего 19 лет, не учел того, что между ним и впереди идущим скутером было слишком маленькой расстояние, двигался слишком быстро, и в итоге переехал данный скутер вместе с водителем, которому было всего 17 лет.