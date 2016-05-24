В Зеленодольском районе произошло ДТП со смертельным исходом

22 мая, примерно в 18ч по мск, на трассе Москва – Уфа произошло опасное ДТП, один из участников которого погиб на месте. По словам сотрудников местного подразделения ГАИ, водитель грузовика «ГАЗ-330252», возраст которого составляет всего 19 лет, не учел того, что между ним и впереди идущим скутером было слишком маленькой расстояние, двигался слишком быстро, и в итоге переехал данный скутер вместе с водителем, которому было всего 17 лет.
Водитель скутера, как оказалось позднее, ездил на мопеде без какого-либо водительского удостоверения и имел очень небольшой стаж. Помимо этого, он ездил без шлема и соответствующей экипировки. Совершая разворот, он стал помехой для водителя грузовика, и тот банально не успел среагировать на маневр.
В результате водитель скутера погиб на месте, еще до приезда скорой помощи