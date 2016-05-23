В Уфе подвели итоги праймериз в Горсовет

Напомним, что за кандидатов в законодательный орган Уфы голосовали выборщики в составе 520 человек, из них половина - это беспартийные люди. Рейтинговый список возглавляет директор ипподрома «Акбузат» Руслан Гизатуллин. В первую тройку кандидатов также входят главврач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов и директор фирмы «ПромЦентр» Юрий Васильев.