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В Уфе подвели итоги праймериз в Горсовет

23 мая 2016, 20:54
Сегодня были озвучены фамилии кандидатов «Единой России» в уфимский горсовет, тех, кто успешно прошел этап предварительного голосования. Это 45 человек из 114 претендентов.

Напомним, что за кандидатов в законодательный орган Уфы голосовали выборщики в составе 520 человек, из них половина - это беспартийные люди. Рейтинговый список возглавляет директор ипподрома «Акбузат» Руслан Гизатуллин. В первую тройку кандидатов также входят главврач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов и директор фирмы «ПромЦентр» Юрий Васильев.

В списке кандидатов, прошедших процедуру праймериз в городской совет, более 20 человек представляют бизнес-структуры или промышленные предприятия. В сентябре за депутатские кресла также поборются два директора уфимских школ, руководитель колледжа, главврач республиканского кардиоцентра Ирина Николаева, директор национальной библиотеки республики Айгуль Муратова.

Среди фамилий, за которые проголосовали выборщики и которые находятся на первых 45 местах есть фамилии и наших коллег. Это директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова (18 место), бывший руководитель телеканала РЕН ТВ Уфа, а ныне директор МКУ «Городская реклама» Римма Зарипова (10 место) и бывший главный редактор телеканала БСТ, сейчас возглавляющая республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» Гаухар Батталова (44 место).

Выборы в уфимский горсовет состоятся 18 сентября 2016 года в единый день голосования.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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