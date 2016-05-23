В Уфе подвели итоги праймериз в Горсовет

Напомним, что за кандидатов в законодательный орган Уфы голосовали выборщики в составе 520 человек, из них половина - это беспартийные люди. Рейтинговый список возглавляет директор ипподрома «Акбузат» Руслан Гизатуллин. В первую тройку кандидатов также входят главврач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов и директор фирмы «ПромЦентр» Юрий Васильев.
В списке кандидатов, прошедших процедуру праймериз в городской совет, более 20 человек представляют бизнес-структуры или промышленные предприятия. В сентябре за депутатские кресла также поборются два директора уфимских школ, руководитель колледжа, главврач республиканского кардиоцентра Ирина Николаева, директор национальной библиотеки республики Айгуль Муратова.
Среди фамилий, за которые проголосовали выборщики и которые находятся на первых 45 местах есть фамилии и наших коллег. Это директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова (18 место), бывший руководитель телеканала РЕН ТВ Уфа, а ныне директор МКУ «Городская реклама» Римма Зарипова (10 место) и бывший главный редактор телеканала БСТ, сейчас возглавляющая республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» Гаухар Батталова (44 место).
Выборы в уфимский горсовет состоятся 18 сентября 2016 года в единый день голосования.