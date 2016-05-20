Уфимцев возмутили планы мэрии сохранить маршрутки

На что сразу же получил резонный вопрос от блогеров: «Почему этого нет в конкурсной документации?». К сожалению, ответить на этот вопрос он не смог ни в комментариях, ни по телефону. Вместо этого сослался на опубликованный ранее на сайте администрации текст, в котором говорится ,что победителям конкурса будет поставлена задача о переходе на автобусы большей вместимости. Будет ли это прописано документально, глава пресс-службы прояснить не смог.