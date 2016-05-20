Уфимцев возмутили планы мэрии сохранить маршрутки

Ещё пять лет Уфа не сможет избавится от «газелек» на городских улицах. В документации, опубликованной на официальном сайте города, говорится о проведении конкурса по раздаче маршрутов в частные руки.
- В администрации города есть полное понимание сложившегося на сегодняшний день положения в сфере пассажирских перевозок. Картина такова, что автопарк перевозчиков на данный момент состоит, в основном, из автобусов малой вместимости, - прокомментировал пост одного из блогеров глава пресс-службы администрации Уфы Камиль Юлаев.
- Те операторы, которые будут отобраны по итогам конкурса, должны понимать, что им даётся время для кардинального изменения ситуации. Отбирая по итогам открытого конкурса перевозчиков, муниципалитет, одновременно будет ставить перед ними задачу обновления автобусного парка, перехода на большеформатные автобусы, - добавил Камиль Юлаев.
На что сразу же получил резонный вопрос от блогеров: «Почему этого нет в конкурсной документации?». К сожалению, ответить на этот вопрос он не смог ни в комментариях, ни по телефону. Вместо этого сослался на опубликованный ранее на сайте администрации текст, в котором говорится ,что победителям конкурса будет поставлена задача о переходе на автобусы большей вместимости. Будет ли это прописано документально, глава пресс-службы прояснить не смог.