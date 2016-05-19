В Башкирии пройдет легкоатлетический полумарафон

Предусмотрено три дистанции на выбор: 2, 10 и 21,1 километра. Маршрут пройдет по центральным улицам. На финише каждый, преодолевший полумарафонскую дистанцию, получит памятную медаль в форме карты Башкортостана. Среди бегунов будут музыканты группы Via Chappa, член сборной России по марафонскому бегу Андрей Сафронов. Всего в забеге примет участие более 1000 человек.