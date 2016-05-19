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В Башкирии пройдет легкоатлетический полумарафон

19 мая 2016, 17:27
28 мая в Стерлитамаке состоится легкоатлетический полумарафон, посвященный 250-летию города. На полумарафоне будут участвовать жители Стерлитамака, Уфы и гости других регионов РФ.

Предусмотрено три дистанции на выбор: 2, 10 и 21,1 километра. Маршрут пройдет по центральным улицам. На финише каждый, преодолевший полумарафонскую дистанцию, получит памятную медаль в форме карты Башкортостана. Среди бегунов будут музыканты группы Via Chappa, член сборной России по марафонскому бегу Андрей Сафронов. Всего в забеге примет участие более 1000 человек.

На главной сцене Стерлитамака после окончания забега развернется праздничный концерт. Хедлайнеры - группа «Пицца» и Стас Пьеха.

Стерлитамакский полумарафон - один из подготовительных этапов Уфимского международного марафона, который пройдет в сентябре этого года.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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