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Депутаты Госсобрания Башкирии досрочно освободили Салавата Харасова с поста председателя КСП

19 мая 2016, 14:09
Сегодня стала вакантной должность председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии. Парламентарии республики на своем пленарном заседании освободили Салавата Харасова с этого поста.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поблагодарил Салавата Харасова за многолетний труд во главе ведомства.

– Салават Фаттахович многое сделал для развития этого института государственности, повышения его авторитета, роста значимости в системе органов власти, – отметил он. – С его приходом существенно изменилось содержание работы Палаты. Под его руководством Палата стала высокоэффективным институтом государственности, предельно четко выполняющим возложенные на нее функции. Она стала, с одной стороны, очень корректной по форме и, с другой стороны, гораздо более жесткой по существу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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