Депутаты Госсобрания Башкирии досрочно освободили Салавата Харасова с поста председателя КСП

– Салават Фаттахович многое сделал для развития этого института государственности, повышения его авторитета, роста значимости в системе органов власти, – отметил он. – С его приходом существенно изменилось содержание работы Палаты. Под его руководством Палата стала высокоэффективным институтом государственности, предельно четко выполняющим возложенные на нее функции. Она стала, с одной стороны, очень корректной по форме и, с другой стороны, гораздо более жесткой по существу.