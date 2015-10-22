В 2016 году доля малого бизнеса в ВВП РФ должен преодолеть рубеж в 20 процентов

На площадке уфимского форума собралось свыше полутора тысяч участников – представители органов государственной власти и деловых кругов 51 региона Российской Федерации и двадцати иностранных государств, в том числе Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Афганистана, Пакистана, Великобритании, Канады, Турции, Уганды, Италии, Сербии, Австрии, Мальты, Монголии, Украины.
По мнению главы Башкирии Рустэма Хамитова, участие бизнесменов со всего мира в круглых столах, а также общение в формате «народной дипломатии» с глазу на глаз принесет хороший эффект.
– Востребована будет эта площадка – пожалуйста, раз в год будем предоставлять её для того, чтобы малый бизнес нашей страны и зарубежных стран здесь встречался, налаживал отношения, формировал новые контакты, находил друг друга, - сказал г-н Хамитов.
Глава недавно созданной Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман рассказал, как его организация собирается поддерживать малый и среднийбизнес. В частности, корпорация займется проблемами доступа субъектов малого бизнеса к закупкам естественных монополий, госкорпораций, акционерных обществ с участием госкапитала. По оценке экспертов, этот рынок сегодня составляет примерно 32 миллиарда долларов. Также бизнесменам помогут в оказании широкого спектра услуг – от регистрации предприятия до поддержки силовых структур. Займутся в корпорации и созданием маркетинговых карт субъектов Российской Федерации, благодаря которым любой гражданин сможет узнать, какие виды предпринимательской деятельности наиболее востребованы в том или ином регионе, а также имущественной поддержкой представителей малого бизнеса в форме предоставления займов и льготной аренды.
В результате этих действий в 2016 году объем малого бизнеса в ВВП в России должен сдвинуться с мёртвой точки и наконец-то преодолеть рубеж в 20 процентов, заверил глава корпорации.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин рассказал об основных проблемах, которые возникают сегодня при попытках взаимодействия субъектов малого бизнеса стран БРИКС. В частности, предприниматели вынуждены преодолевать таможенные и визовые барьеры, а также решать проблему несоответствия госстандартов разных государств.
Что же касается российских реалий, то, по замечанию Андрея Сергеевича, большинство проблем можно решить на уровне муниципалитетов, главное, заставить административный ресурс работать.
Также в рамках форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между корпорациями России, Китая и Казахстана. Начали работу межрегиональная биржа деловых контактов и выставка предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.