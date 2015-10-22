В 2016 году доля малого бизнеса в ВВП РФ должен преодолеть рубеж в 20 процентов

Глава недавно созданной Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман рассказал, как его организация собирается поддерживать малый и среднийбизнес. В частности, корпорация займется проблемами доступа субъектов малого бизнеса к закупкам естественных монополий, госкорпораций, акционерных обществ с участием госкапитала. По оценке экспертов, этот рынок сегодня составляет примерно 32 миллиарда долларов. Также бизнесменам помогут в оказании широкого спектра услуг – от регистрации предприятия до поддержки силовых структур. Займутся в корпорации и созданием маркетинговых карт субъектов Российской Федерации, благодаря которым любой гражданин сможет узнать, какие виды предпринимательской деятельности наиболее востребованы в том или ином регионе, а также имущественной поддержкой представителей малого бизнеса в форме предоставления займов и льготной аренды.