УМПО станет производить для «Газпрома» агрегаты, ранее закупавшиеся на Украине

В течение года прорабатывался вопрос создания на базе «Уфа-АвиаГаз» совместного предприятия «Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО)», «Газпрома» и республики Башкортостан по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию двигателей АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов. Ранее серийный выпуск этих двигателей был освоен «УМПО», для которого в настоящее время это направление является непрофильным в связи с возросшим объемом заказов на производство двигателей для боевой авиации.