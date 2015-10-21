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УМПО станет производить для «Газпрома» агрегаты, ранее закупавшиеся на Украине

21 октября 2015, 21:04
«Газпром» и «Ростех» до конца года могут подписать соглашение о производстве на площадке Уфимского моторостроительного объединения импортозамещающих агрегатов взамен украинским, сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Дмитрий Шаронов.

Ранее в правительстве республики сообщали, что «Газпром», который после начала кризиса на Украине прекратил взаимоотношения с украинскими поставщиками газоперекачивающих установок, рассматривает совместное производство агрегатов по перекачке газа для своих нужд на базе двигателя АЛ-31 СЕ УМПО.

- Договор еще не подписан, потому что некоторые процедуры мы еще не успели доделать, но надеюсь, что соглашение подпишут в декабре 2015 года, — сказал Шаронов «РИА-Новости».

В течение года прорабатывался вопрос создания на базе «Уфа-АвиаГаз» совместного предприятия «Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО)», «Газпрома» и республики Башкортостан по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию двигателей АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов. Ранее серийный выпуск этих двигателей был освоен «УМПО», для которого в настоящее время это направление является непрофильным в связи с возросшим объемом заказов на производство двигателей для боевой авиации.

По словам г-на Шаронова, сегодня «Газпром» рассматривает предложения от 12 предприятий Башкирии, которые предлагают свои товары и услуги для нужд нефтедобывающей компании.

- В приоритетный перечень «Газпрома» по импортозамещающей продукции вошли 12 предприятий региона, после прохождения аудита и положительного заключения у них может появиться возможность заключать контракты на поставку определенного оборудования, работ или услуг для нужд «Газпрома» без конкурсного отбора, — пояснил Шаронов.

В сентябре 2014 года было подписано соглашение и утверждена «дорожная карта» между властями Башкирии и «Газпромом». Она предполагает наращивание доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах компании.

Рамиля САЛИХОВА.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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