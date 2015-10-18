Жителям башкирских новостроек не дадут максимальную отсрочку платы за капремонт

Поправки в российский Жилищный кодекс, вступившие в силу в сентябре этого года, позволяют региональным законодателям для жителей новостроек отсрочить оплату взносов за капитальный ремонт. Максимальная отсрочка, согласно российскому законодательству, может составлять пять лет, однако в Башкирии, скорее всего, этот срок не превысит восемь месяцев. По крайней мере, на этом настаивают в правительстве республики.