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Жителям башкирских новостроек не дадут максимальную отсрочку платы за капремонт

18 октября 2015, 21:59
Поправки в российский Жилищный кодекс, вступившие в силу в сентябре этого года, позволяют региональным законодателям для жителей новостроек отсрочить оплату взносов за капитальный ремонт. Максимальная отсрочка, согласно российскому законодательству, может составлять пять лет, однако в Башкирии, скорее всего, этот срок не превысит восемь месяцев. По крайней мере, на этом настаивают в правительстве республики.

Глава министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ Сергей Афонин, выступая на профильном комитете регионального Госсобрания заявил, что восемь месяцев – это оптимальный срок, чтобы «максимально оптимизировать финансовые потоки».

– Хотя, конечно, вопрос в дискуссии, есть оппоненты. До конца года мы выйдем в Курултай с консолидированным решением, - рассказал «МКС» Сергей Афонин.

Глава профильного парламентского комитета Елена Родина заявила, что предложение правительства будет еще уточняться, также будет изучен опыт других регионов.

- Когда правительство внесет предложение, мы попросим аргументировать, с чем этот срок связан, - сказал г-жа Родина.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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