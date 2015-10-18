Жителям башкирских новостроек не дадут максимальную отсрочку платы за капремонт

Глава министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ Сергей Афонин, выступая на профильном комитете регионального Госсобрания заявил, что восемь месяцев – это оптимальный срок, чтобы «максимально оптимизировать финансовые потоки».
– Хотя, конечно, вопрос в дискуссии, есть оппоненты. До конца года мы выйдем в Курултай с консолидированным решением, - рассказал «МКС» Сергей Афонин.
Глава профильного парламентского комитета Елена Родина заявила, что предложение правительства будет еще уточняться, также будет изучен опыт других регионов.
- Когда правительство внесет предложение, мы попросим аргументировать, с чем этот срок связан, - сказал г-жа Родина.
Дмитрий КОЛПАКОВ.