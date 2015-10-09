10-летняя девочка, напуганная суровой матерью, ушла из дома из-за замечания в дневнике

В столице Башкирии решила не возвращаться домой из школы 10-летняя девочка, получившая замечание от учительницы в дневнике. Школьница так опасалась родительского гнева, что предпочла идти куда глаза глядят и не вернулась после занятий в родные пенаты. Третьеклассница устроилась в подъезде соседнего дома, не желая попадать под горячую руку слишком ретивой в воспитании матери.