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10-летняя девочка, напуганная суровой матерью, ушла из дома из-за замечания в дневнике

9 октября 2015, 11:51
В столице Башкирии решила не возвращаться домой из школы 10-летняя девочка, получившая замечание от учительницы в дневнике. Школьница так опасалась родительского гнева, что предпочла идти куда глаза глядят и не вернулась после занятий в родные пенаты. Третьеклассница устроилась в подъезде соседнего дома, не желая попадать под горячую руку слишком ретивой в воспитании матери.

Мать ребенка, вернувшись с работы, обнаружила, что дочь не приходила из школы, и тут же заявила в полицию. Стражи порядка, напуганные недавней гибелью 11-летней Виолетты Токарчук, ставшей жертвой маньяка и тоже не вернувшейся из школы, подняли на ноги весь личный состав.

Пропавшую ученицу школы № 29 Софью Белюкову нашли через пять часов в уфимском микрорайоне Сипайлово сотрудники патрульно-постовой службы. Девочка спала в подъезде дома на улице Жукова.

Школьницу искали 150 полицейских, проверяя заброшенные дома, чердаки, подвалы, парки и скверы. Учитывая внезапный холод, подростка искали в магазинах и крупных супермаркетах и обнаружили беглянку в подъезде уже около полуночи. Теперь родители, применяющие столь суровые меры воспитания, обязаны изменить отношение к дочери, чтобы подобного не повторилось.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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