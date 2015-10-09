10-летняя девочка, напуганная суровой матерью, ушла из дома из-за замечания в дневнике

Мать ребенка, вернувшись с работы, обнаружила, что дочь не приходила из школы, и тут же заявила в полицию. Стражи порядка, напуганные недавней гибелью 11-летней Виолетты Токарчук, ставшей жертвой маньяка и тоже не вернувшейся из школы, подняли на ноги весь личный состав.
Пропавшую ученицу школы № 29 Софью Белюкову нашли через пять часов в уфимском микрорайоне Сипайлово сотрудники патрульно-постовой службы. Девочка спала в подъезде дома на улице Жукова.
Школьницу искали 150 полицейских, проверяя заброшенные дома, чердаки, подвалы, парки и скверы. Учитывая внезапный холод, подростка искали в магазинах и крупных супермаркетах и обнаружили беглянку в подъезде уже около полуночи. Теперь родители, применяющие столь суровые меры воспитания, обязаны изменить отношение к дочери, чтобы подобного не повторилось.