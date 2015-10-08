Рустэм Хамитов: «Россия должна стать посредником в организации мирного диалога»

– Наши западные партнеры начинают осознавать, что без прямого сотрудничества с Россией противостоять террору просто невозможно, - особо выделил он. – К сожалению, в наши дни искусственно насаждается напряженность в отношении исламских государств, развивается исламофобия. В этих условиях развитие отношений с мусульманским миром выступает сегодня одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации, которая на правах наблюдателя входит в Организацию Исламская конференция. Ислам – неотъемлемая часть российской истории и культуры. Наша страна и многие её регионы в течение веков являются органичной частью мусульманского мира. Центральное духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Башкортостана проводят курс на укрепление многовековых ценностей традиционного ислама, способствуют развитию духовного образования, укреплению единства и сплоченности российских мусульман, ведут активную просветительскую работу, направленную на профилактику религиозного радикализма и экстремизма.