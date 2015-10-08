Рустэм Хамитов: «Россия должна стать посредником в организации мирного диалога»

«Обновление знаний о Востоке нужно не только ученым, но и политикам»
Говоря об актуальности поднимаемых на форуме тем, руководитель региона заметил, что обновление знаний о современном Востоке, научный прогноз развития восточных стран и их регионов, необходим «не только ученым, но и политикам, органам власти, в том числе и региональным».
Подчеркнув, что выбор Башкортостана в качестве места проведения научного форума не случаен, глава региона напомнил собравшимся, что «Уфа является одним из признанных центров российской ориенталистики, изучения истории, языков, искусства, религии, философии и этнографии Евразийского континента», а республика находится «в самом сердце Евразии, где сходятся многовековые пласты восточной и западной культур».
– Восток, безусловно, – органичная и неотъемлемая составляющая не только мировой, но и российской цивилизации, – сказал он. – Отечественное востоковедение важно для нас ещё и как инструмент осмысления евразийской сути России, исторического и культурного прошлого, настоящего и будущего её народов.
Рустэм Закиевич заострил внимание на особом месте региона на политической карте России.
– Исторически и географически Башкортостан играл роль не столько восточного военного форпоста Российского государства, сколько своеобразного «окна в Азию», – заметил он. – Это и понятно, наш край издревле связывали с Востоком, тюркским миром общие конфессиональные, культурные и языковые корни, схожие ментальные черты. Важные качества – умение жить в ладу с братскими славянскими, финно-угорскими народами как с добрыми, близкими соседями, достойно трудиться и нести службу в составе большого многонационального государства – формировались и укреплялись у наших предков в течение веков.
Остановился глава региона и на роли Башкирии в военно-политической, экономической и духовно-культурной жизни Российского государства.
– Именно здесь по Указу Екатерины II более 250 лет назад было создано Духовное мусульманское управление, ставшее в дальнейшем центром консолидации российского ислама, - напомнил он. – Наш край сыграл важную роль в становлении и развитии российского востоковедения. Прежде всего, нужно назвать имена просветителей Мухаметсалима Уметбаева и Мифтахетдина Акмуллы, исследователя и религиозного деятеля Ризаитдина Фахретдинова, видного востоковеда и тюрколога Ахмет-Заки Валиди. Их богатое наследие, научные традиции успешно развиваются и в наши дни.
Рустэм Закиевич рассказал гостям форума о вкладе, который вносит Башкирия в обновление и укрепление современной Российской Федерации.
– Сегодня наша республика является одним из ведущих индустриальных, научно-образовательных и культурных центров страны с мощным потенциалом, значительными природными ресурсами, а главное – уникальным человеческим капиталом, - отметил он.
Особенность России – интеграция традиций Востока и Запада
По оценке Рустэма Хамитова, отечественное востоковедение традиционно отличалось от западного ориентализма тем, что российские ученые считали многонациональную культуру России неотъемлемой частью как европейской цивилизации, так и восточного культурного мира, справедливо полагая, «что ориентация на одни культурные формы с сохранением других не противоречит возможности диалога, интеграции восточных и западных традиций».
Рустэм Закиевич рассказал гостям о вехах развития отечественного российского востоковедения, упомянув экспедиции Санкт-Петербургской Академии наук, исследования местных краеведов и ученых, которые формировали развёрнутое представление об аутентичном укладе жизни, культуре башкир и других народов края.
– Один из основоположников российского востоковедения Василий Васильевич Григорьев, занимавший в середине XIX века ответственный пост в Оренбургской пограничной комиссии, приложил серьёзные усилия к исследованию, сохранению истории и культуры башкирского народа. Важную роль в создании региональных центров отечественного востоковедения сыграл военный губернатор Василий Алексеевич Перовский, привлекавший к работе лучших специалистов того времени. Вместе с ним в 30-х годах XIX века из столицы приехал Владимир Иванович Даль, талантливые тюркологи братья Ханыковы. Работавший в Оренбурге Владимир Владимирович Вельяминов-Зернов был сторонником научно-теоретического изучения истории Востока, причем не только в центре, но, прежде всего, на периферии - перечислял он имена ведущих специалистов, изучавших культуру и быт народов Башкортостана.
Глава региона упомянул и местных исследователей, которые «сочетали академизм научного анализа с активной общественной и политической деятельностью в интересах своего народа».
– Большое место в наследии одного из них – Ризаитдина Фахретдинова занимает многотомная историко-библиографическая книга «Асар», - продемонстрировал эрудицию Рустэм Хамитов. – Это фундаментальное издание, над которым он работал в течение нескольких десятилетий, посвящено жизни и творчеству деятелей культуры, просвещения и науки народов Востока. Мурат Рамзи широко известен как автор двухтомного произведения «Тальфик аль-ахбар», посвящённого истории тюрков, проживавших в царской России – башкир, казахов, волжских булгар, казанских татар, узбеков, ногайцев – а также процессам продвижения ислама на огромных территориях Российской империи. Ахмет-Заки Валиди посвятил свою жизнь научным поискам, исследованию источников по истории тюркских народов. Он основал Институт исламских исследований, Турецкую ассоциацию востоковедения.
Коснулся Рустэм Хамитов и недавней истории, вспомнив конец восьмидесятых, когда при Всесоюзной Ассоциации востоковедов при Президиуме Академии наук СССР была создана региональная научная группа из Башкортостана во главе с Раилем Гумеровичем Кузеевым, Зиннуром Газизовичем Ураксиным и Талмасом Магсумовичем Гариповым. Также Рустэм Закиевич отметил возрастающую роль востоковедения при изучении мировых культурных процессов, подчеркнув вклад, который вносят в этот процесс исследования, в том числе экспедиционные, ученых республики.
«Восточный вектор» приобретает особое значение
– Нужно признать, что, несмотря на сложные условия глобализации общемировых процессов в XXI веке, насаждения единых универсальных, во многом обезличенных жизненных стандартов, Восток по-прежнему сохраняет свои базовые черты как единая, самобытная, во многом самодостаточная цивилизация. Объективная биполярность мира, несхожесть Востока и Запада, к сожалению, выражается в наши дни не в мирном диалоге культур, а переходит в плоскость политического, зачастую открытого военного противостояния, - сказал глава региона. – В последние годы этот конфликт стал представлять реальную угрозу глобальной системе безопасности в мире. Резкое обострение противоречий, в частности, в ближневосточном регионе в значительной мере является следствием утраты понимания, игнорирования Западом сущностных основ восточной цивилизации, непризнания её права на собственный путь развития.
Рустэм Хамитов рассказал об особой роли России в мировой политике, перед которой «стоит миротворческая задача – внести свой вклад в ликвидацию источника угрозы, стать посредником в организации мирного диалога». Подтверждением этого являются «недавние события, связанные с изменением позиции ведущих держав мира по вопросу урегулирования ситуации в странах Ближнего Востока».
– Наши западные партнеры начинают осознавать, что без прямого сотрудничества с Россией противостоять террору просто невозможно, - особо выделил он. – К сожалению, в наши дни искусственно насаждается напряженность в отношении исламских государств, развивается исламофобия. В этих условиях развитие отношений с мусульманским миром выступает сегодня одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации, которая на правах наблюдателя входит в Организацию Исламская конференция. Ислам – неотъемлемая часть российской истории и культуры. Наша страна и многие её регионы в течение веков являются органичной частью мусульманского мира. Центральное духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Башкортостана проводят курс на укрепление многовековых ценностей традиционного ислама, способствуют развитию духовного образования, укреплению единства и сплоченности российских мусульман, ведут активную просветительскую работу, направленную на профилактику религиозного радикализма и экстремизма.
Глава республики поведал о многосторонних отношениях Башкирии с восточными странами в сфере политики, экономики и торговли, медицины и спорта, культуры и туризма, планах по укреплению экономических связей и развитию партнёрства в научной сфере, отметив, что сейчас учёные республика совместно с коллегами из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Японии реализуют значимые научные проекты по востребованной тематике.
– По известным причинам «восточный вектор» в последние годы приобретает особое значение во внешнеполитическом курсе нашей страны, - заметил он. – Башкортостан принимает активное участие в этих важнейших процессах. В июле этого года Уфа стала площадкой диалога лидеров 15 государств, представляющих три континента. Здесь прошли исторические заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также встреча глав государств и правительств стран БРИКС. В дни уфимских саммитов мир узнал о начале нового этапа развития международного сотрудничества, философии формирования нового миропорядка.
Он также напомнил, что две недели Уфа вновь станет центром международной политики. 21-23 октября здесь состоится Первый межрегиональный форум стран ШОС и БРИКС, посвящённый взаимодействию малого и среднего бизнеса.
Говоря о роли научного форума, Рустэм Хамитов выразил солидарность с мнением президента Международной Тюркской академии Дархана Кадырали, что «началом сближения стран и народов должна стать, прежде всего, научная интеграция – обмен знаниями, опытом исследовательской работы, соревнование и одновременно взаимопомощь в поисках научной истины, в постоянном и непрерывном процессе познания мира».
– Россия – особый мир, расположенный одновременно на просторах Восточной Европы и значительной части азиатского материка, соединяющий в себе сильные стороны обеих цивилизаций. Россия – это страна, показывающая всем пример мирного диалога трёх великих религий – христианства, ислама и буддизма, - завершил свое выступление глава Башкирии.
Отметим, что за время работы форума участники посетят мавзолеи Хусаин-бека, Тура-хана, башкирскую деревню Караякупово и музей Валиди, выставку старопечатных и рукописных книг, обсудят роль региональных центров в развитии отечественного востоковедения, осмыслят результаты изучения научного наследия и вклада отечественных востоковедов в развитие мировой науки, уделят внимание достижениям российских востоковедов. Съезд востоковедов завершится 10 октября, по итогам работы секций организаторы планируют издать сборник научных трудов.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.