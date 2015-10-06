На выборах в Госдуму национальные регионы могут стать опорой партии власти

Иркутский прецедент, в результате которого кандидат на выборах губернатора от партии власти потерпел поражение, позволяет говорить о том, что в Кремле действительно поощряют тренд на конкурентность в регионах. Однако речь идет, прежде всего, об областях с более-менее моноэтничным составом населения. В таком случае национальным республикам отводится роль оплота партии власти, что, безусловно, может сказаться на итогах выборов в Госдуму в 2016 году.