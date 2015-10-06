«Гидравлика» делает запчасти к двигателям, которые отказалась поставлять Украина

Главный инженер УАП «Гидравлика» Вячеслав Лихачев сообщил, что завод начал осваивать 15 видов насосов для авиации военного и двойного назначения. Федеральный бюджет выделил 170 млн рублей на их разработку и запуск в серию. Также, по собственной инициативе, предприятие начало выпускать воздушный стартер для вертолетного двигателя ВК2500. Ранее эти запчасти поставлял в Россию украинский холдинг «Мотор-Сич», а сейчас производство собираются наладить на одном из российских заводов.