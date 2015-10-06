«Гидравлика» делает запчасти к двигателям, которые отказалась поставлять Украина

Об этом г-н Лихачев заявил на круглом столе по импортозамещению, состоявшемся на минувшей неделе в Госсобрании РБ.
- В 2016 году - первая промышленная партия и защита ее испытаниями, и начинаем серийные поставки для комплектования двигателя, - пояснил инженер.
«Гидравлика» поднимет планку производства в течение двух лет на 10-20 процентов, однако все зависит от потребностей авиастроителей.
- Идет подготовка к освоению более двадцати изделий для самолетов «Суперджет100», Ту-204, Ту-214, МС-21, Ил-96 и ряда вертолетов, - сообщил Вячеслав Лихачев. - Обладая свободными мощностями, не растем в объемах производства, в таком количестве как этого хотелось бы.
Как утверждает г-н Лихачев, «самая болезный вопрос – ставка по кредитам».
- А мы обслуживаем кредитный портфель размером около миллиарда рублей, при годовой реализации - в 3 млрд рублей, что является непосильным бременем, - сказал он. - Говорить о том, чтобы развивать предприятие коммерческими кредитами – невозможно. Мы пытаемся развиваться по импортозамещению, используя старую заводскую инфраструктуру и корпуса, не позволяющие совершенствовать внутреннюю логистику.
Вячеслав Лихачев посетовал на отсутствие отечественных аналогов импортных станков. Частично выручает Стерлитамакский станкостроительный завод, но его ассортимент не охватывает все нужды «Гидравлики».
Также, по словам г-на Лихачева, дороговизна технологий применяемых заводом, делает невозможным производство гражданской продукции широкого потребления.
Дмитрий КОЛПАКОВ.