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«Гидравлика» делает запчасти к двигателям, которые отказалась поставлять Украина

6 октября 2015, 21:46
Главный инженер УАП «Гидравлика» Вячеслав Лихачев сообщил, что завод начал осваивать 15 видов насосов для авиации военного и двойного назначения. Федеральный бюджет выделил 170 млн рублей на их разработку и запуск в серию. Также, по собственной инициативе, предприятие начало выпускать воздушный стартер для вертолетного двигателя ВК2500. Ранее эти запчасти поставлял в Россию украинский холдинг «Мотор-Сич», а сейчас производство собираются наладить на одном из российских заводов.

Об этом г-н Лихачев заявил на круглом столе по импортозамещению, состоявшемся на минувшей неделе в Госсобрании РБ.

- В 2016 году - первая промышленная партия и защита ее испытаниями, и начинаем серийные поставки для комплектования двигателя, - пояснил инженер.

«Гидравлика» поднимет планку производства в течение двух лет на 10-20 процентов, однако все зависит от потребностей авиастроителей.

- Идет подготовка к освоению более двадцати изделий для самолетов «Суперджет100», Ту-204, Ту-214, МС-21, Ил-96 и ряда вертолетов, - сообщил Вячеслав Лихачев. - Обладая свободными мощностями, не растем в объемах производства, в таком количестве как этого хотелось бы.

Как утверждает г-н Лихачев, «самая болезный вопрос – ставка по кредитам».

- А мы обслуживаем кредитный портфель размером около миллиарда рублей, при годовой реализации - в 3 млрд рублей, что является непосильным бременем, - сказал он. - Говорить о том, чтобы развивать предприятие коммерческими кредитами – невозможно. Мы пытаемся развиваться по импортозамещению, используя старую заводскую инфраструктуру и корпуса, не позволяющие совершенствовать внутреннюю логистику.

Вячеслав Лихачев посетовал на отсутствие отечественных аналогов импортных станков. Частично выручает Стерлитамакский станкостроительный завод, но его ассортимент не охватывает все нужды «Гидравлики».

Также, по словам г-на Лихачева, дороговизна технологий применяемых заводом, делает невозможным производство гражданской продукции широкого потребления.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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