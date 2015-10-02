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Мамаша, выбросившая с пятого этажа новорожденного сына, может отсидеть пять лет

2 октября 2015, 18:52
Ответит перед судом 25-летняя жительница Белебеевского района Башкирии, собственными руками лишившая жизни своего новорожденного сына. Дама, уже имеющая двух детей и проживающая в деревне, в день, когда подошли роды, оказалась в гостях у подруги в общежитии Белебея. Женщины весело проводили время, когда беременная почувствовала схватки. Совершенно осознанно сельчанка взяла на кухне нож и отправилась в общий туалет рожать.

Она произвела на свет в антисанитарных условиях здорового и жизнеспособного мальчика, но оставлять ребенка в живых не входило в планы роженицы. Женщина перерезала пуповину младенца принесенным с собой ножом и выпихнула отчаянного пищавшего грудничка в форточку. Дама прекрасно понимала, что обрекает сына на смерть, так как туалет, превратившийся в родовую, располагался на пятом этаже. Несчастный малыш, упав почти с 20-метровой высоты разбился насмерть – его трупик обнаружили случайные прохожие. Горе-мамашу быстро нашли, и выяснилось, что она совершенно не раскаивается в своем поступке, так как дома ее ждут двое голодных детей, а сама она, постоянно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не имеет сил и возможности заботиться о них.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, женщине предъявили обвинение по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). В случае, если суд признает ее виновной, кукушке грозит до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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