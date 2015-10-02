Мамаша, выбросившая с пятого этажа новорожденного сына, может отсидеть пять лет

Она произвела на свет в антисанитарных условиях здорового и жизнеспособного мальчика, но оставлять ребенка в живых не входило в планы роженицы. Женщина перерезала пуповину младенца принесенным с собой ножом и выпихнула отчаянного пищавшего грудничка в форточку. Дама прекрасно понимала, что обрекает сына на смерть, так как туалет, превратившийся в родовую, располагался на пятом этаже. Несчастный малыш, упав почти с 20-метровой высоты разбился насмерть – его трупик обнаружили случайные прохожие. Горе-мамашу быстро нашли, и выяснилось, что она совершенно не раскаивается в своем поступке, так как дома ее ждут двое голодных детей, а сама она, постоянно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не имеет сил и возможности заботиться о них.