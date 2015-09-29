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Женщине, свалившейся с разрушенного крыльца, жилищники заплатят 100 тысяч рублей

29 сентября 2015, 07:46
Верховный суд Башкирии признал законным решение туймазинской Фемиды, заставившей нерадивых коммунальщиков выплатить 100 тысяч рублей женщине, свалившейся с подъездного крыльца. Дама получила тяжелые увечья и посчитала необходимым взыскать свои моральные и материальные потери с тех, кто обязан был отремонтировать ступеньки при входе в подъезд.

Жители дома, где жила пострадавшая, неоднократно жаловались в «Управляющую компанию ЖКХ» на разрушенный вход в подъезд – на лестнице отсутствовали перила и рассыпалось бетонное покрытие. Трагедия не заставила себя долго ждать – в июне прошлого года одна из квартиросъемщиц оступилась на крыльце и упала с него, сломав руку и ногу. Суд Туймазов обязан коммунальщиков выплатить женщине 100 тысяч рублей морального вреда, но жилищники не согласились с этим решением и обжаловали его в ВС РБ. Но и Верховная Фемида республики посчитала, что в тяжелых травмах несчастной повинна обслуживающая организация, не следившая за вверенным ей хозяйством.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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