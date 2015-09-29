Женщине, свалившейся с разрушенного крыльца, жилищники заплатят 100 тысяч рублей

Жители дома, где жила пострадавшая, неоднократно жаловались в «Управляющую компанию ЖКХ» на разрушенный вход в подъезд – на лестнице отсутствовали перила и рассыпалось бетонное покрытие. Трагедия не заставила себя долго ждать – в июне прошлого года одна из квартиросъемщиц оступилась на крыльце и упала с него, сломав руку и ногу. Суд Туймазов обязан коммунальщиков выплатить женщине 100 тысяч рублей морального вреда, но жилищники не согласились с этим решением и обжаловали его в ВС РБ. Но и Верховная Фемида республики посчитала, что в тяжелых травмах несчастной повинна обслуживающая организация, не следившая за вверенным ей хозяйством.