В «ЕР» объяснили высокую цифру досрочного голосования сбором урожая в садах

Напомним, в Инорсовском избирательном округе представитель «ЕР» Сергей Копысов набрал более 60 процентов голосов избирателей. В округе - 48 805 избирателей, при этом число людей, принявших участие в выборах, составило 7676 человек. 4394 из них проголосовали досрочно.
- В Уфе явка была низкой, 15 процентов, - сказал Александр Мельников. - Это легко объясняется тем, что довыборы в горсовет от Инорса проводятся во второй раз. У народа – отторжение политической агитации и рекламы, поэтому там не проявили активности на выборах. Что касается большого количество досрочно голосовавших – были хорошее выходные. Избиратели предпочли убрать урожай или отдыхать в садах, поэтому запланировали и проголосовали досрочно.
В Кумертау и Туймазах, где также победили кандидаты от партии власти – Рамиль Бигнов и Хайдар Гайсин, «явка была неплохая - 50-60 процентов и правящая партия набрала суммарно 70 процентов».
- Люди известные, энергичные, готовые помогать округам, - говорит г-н Мельников. - Оппоненты не проводили кампаний, и победа была прогнозируемая.
По его словам, успеху «Единая Россия» обязана «системной работе с избирателями в межвыборный период».
Дмитрий КОЛПАКОВ.