В «ЕР» объяснили высокую цифру досрочного голосования сбором урожая в садах

- В Уфе явка была низкой, 15 процентов, - сказал Александр Мельников. - Это легко объясняется тем, что довыборы в горсовет от Инорса проводятся во второй раз. У народа – отторжение политической агитации и рекламы, поэтому там не проявили активности на выборах. Что касается большого количество досрочно голосовавших – были хорошее выходные. Избиратели предпочли убрать урожай или отдыхать в садах, поэтому запланировали и проголосовали досрочно.