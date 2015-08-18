Долги регионов растут из-за выполнения майских указов президента Владимира Путина

Posted 18 августа 2015, 17:58
Published 18 августа 2015, 17:58
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
В 75 субъектах региональные бюджеты являются дефицитными, а по данным агентства РБК, в первом квартале 2015 года Новгородская область просрочила платежи по задолженности, т.е. фактически находилось в условиях технического дефолта.
При этом по сравнению с прошлыми годами в структуре долга произошли существенные изменения. По оценке экспертов РИА «Рейтинг», в 51 российском регионе уровень госдолга на 50% превысил объем годовых налоговых и неналоговых доходов бюджета (у 33 регионов этот показатель еще выше – 70% и более от объема собственных доходов). Только у 9 регионов это соотношение ниже 10%. В их числе Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Севастополь, у которых госдолг отсутствует, а также Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Алтайский край, Ханты-Мансийский округ – Югра, и Республика Крым.
В то же время эксперты отмечают, что в первом полугодии 2015 года в 30 регионах объем государственного долга сократился, из них в шести – более чем на 20%. По темпам снижения лидируют Республика Крым (-26%), Ямало-Ненецкий автономный округ (-26%) и Тамбовская область (-25%).
Причину резкого роста задолженности регионов экономисты объясняют необходимостью выполнения майских указов президента Владимира Путина, связанных с повышением социальной нагрузки на бюджеты. Кроме того, на финансовом состоянии регионов начали сказываться и введенные против России экономические санкции: местным властям становится все проблематичнее играть на рынке облигаций, что вынуждает их активнее заимствовать у крупных коммерческих банков, не считаясь с дополнительными тратами. Отметим, что из-за девальвации и инфляции выросли ставки и по облигациям, и по кредитам.
По данным директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, за пять последних лет эти долги удвоились и на 1 апреля 2015 года составляли 2,4 трлн рублей (это несколько отличается от выше приведенной оценки Минфина). Повышение уровня долга в ближайшие два-три года может привести к тому, что регионам понадобятся дотации из федерального бюджета, который и так впервые с 2010 года оказался дефицитным. В качестве антикризисной меры на этот год из федерального бюджета выделено 310 млрд рублей для перевода долгов коммерческим банкам в бюджетные кредиты, ставки по которым намного ниже, а сам долг федеральному бюджету легче пролонгировать.
Однако, как отмечает Наталья Зубаревич, процесс замещения долга коммерческим банкам бюджетными кредитами идет медленно, поскольку Минфин РФ в качестве условия получения этих средств требует от регионов иметь бездефицитный бюджет и выполнение программы по сокращению занятости в бюджетной сфере.
- С одной стороны, Минфин можно понять – нужно жить по средствам, но с другой – регионы не виноваты в быстром росте долга, – считает эксперт. – С 2012 года их вынудили выполнять решения о повышении зарплаты бюджетникам, принятые в Кремле. Расходы бюджетов регионов пришлось наращивать. А с 2013 года начали проседать и доходы бюджетов – стагнация, а потом кризис экономики.
Наталья Зубаревич напоминает, что в законе о бюджете на текущий год запланировано сокращение трансфертов для регионов на 15%, поэтому выделенные правительством миллиарды еще ни о чем не говорят. К тому же в связи с сокращением зарплат в реальном выражении (только в апреле на 13%) резко снижаются поступления в региональные бюджеты главного налога – на доходы физических лиц.
Если добавить к этому непрекращающийся спад промышленного производства (исключение составляют регионы, на территории которых сосредоточены предприятия военно-промышленного комплекса, а также некоторые регионы-экспортеры, в том числе с новыми нефтегазовыми месторождениями), а также сокращение уже третий год подряд инвестиций, сжатие платежеспособного спроса населения, краткосрочность эффекта импортозамещения и ряд других факторов, то вырисовывается достаточно сложная картина.
В этих условиях федеральный центр вынужден идти на все более масштабное сокращение социальных расходов. Так, в первом квартале 2015 года сильнее всего это ощущалось в сфере образования (в 26 регионах, для сравнения, в 2014 году – в 9 регионах), здравоохранения (в 21 регионе), социальной защите населения (в 16 регионах, в 2014 году – только в трех). По мнению экспертов, темпы сокращения расходов были бы еще выше, если бы не предстоящие осенью губернаторские выборы.
Однако, как отмечают эксперты, это вряд ли серьезно повлияет на уровень долговой нагрузки в регионах, который (как и темпы прироста государственного долга субъектов РФ) будет только возрастать. Надеяться на прорыв здесь не приходится.
Вячеслав ПЕТРОВ.