Долги регионов растут из-за выполнения майских указов президента Владимира Путина

По данным директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, за пять последних лет эти долги удвоились и на 1 апреля 2015 года составляли 2,4 трлн рублей (это несколько отличается от выше приведенной оценки Минфина). Повышение уровня долга в ближайшие два-три года может привести к тому, что регионам понадобятся дотации из федерального бюджета, который и так впервые с 2010 года оказался дефицитным. В качестве антикризисной меры на этот год из федерального бюджета выделено 310 млрд рублей для перевода долгов коммерческим банкам в бюджетные кредиты, ставки по которым намного ниже, а сам долг федеральному бюджету легче пролонгировать.