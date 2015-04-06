Три площадки в историческом центре Уфы уйдут с молотка

На площадке есть несколько памятников истории и архитектуры. Будущему застройщику нужно снести 11 двухэтажных бараков и пять частных домов, металлические гаражи и хозпостройки. Торговаться за семилетний контракт начнут с 2 млн рублей. Также установлены рамки сноса и расселения бараков: ко второму году освоения площадки девелопер должен снести 10 процентов жилья, на пятый год – не менее 30 процентов. Функционал площадки, центром притяжения которой станет будущий комплекс Арбитражного суда - коммерческая застройка высотой до 5 этажей.