Устаревшая Салаватская ТЭЦ будет работать в вынужденном режиме

В этом случае у владельца станции два выхода – прекратить генерировать энергию, либо получить государственный тариф на энергию и мощность, и работать себе в убыток. В заявочной кампании побеждают новые энергоблоки, старые и невостребованные мощности, которых в стране стало в пять раз больше, чем в прошлую «инвентаризацию», в основном, переходят в вынужденный режим.
В совете производителей энергии считают, что произошел разрыв спроса и предложения: переизбыток энергии на фоне стареющих генерирующих станций и нехватки средств на их модернизацию.
Так, первые агрегаты Салаватской теплоэлектроцентрали введены в эксплуатацию в 1953 году для обеспечения нефтехимкомбината и рабочего поселка, переросшего в город Салават.
- На Салаватской ТЭЦ на сегодня в эксплуатации находятся четыре турбогенератора, два из них - ТГ-9 и ТГ-10 отнесены в этом году к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, еще один - седьмой агрегат работает в режиме вынужденного генератора с 2013 года, этот статус ему был присвоен сроком на два года. Ещё один - ТГ-8, планируется вывести из эксплуатации с 1 января 2015, - говорится в заявлении владельца станции «Башкирской генерирующей компании». - Разница цен на мощность, главным образом, ляжет на промышленные предприятия, но это не окажет существенного влияния на показатели конечных цен. На жителях города Салавата это никак не отразится, население оплачивает энергоресурсы на розничном рынке по тарифам установленным Госкомтарифом РБ.
Дмитрий КОЛПАКОВ.