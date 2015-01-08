Устаревшая Салаватская ТЭЦ будет работать в вынужденном режиме

- На Салаватской ТЭЦ на сегодня в эксплуатации находятся четыре турбогенератора, два из них - ТГ-9 и ТГ-10 отнесены в этом году к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, еще один - седьмой агрегат работает в режиме вынужденного генератора с 2013 года, этот статус ему был присвоен сроком на два года. Ещё один - ТГ-8, планируется вывести из эксплуатации с 1 января 2015, - говорится в заявлении владельца станции «Башкирской генерирующей компании». - Разница цен на мощность, главным образом, ляжет на промышленные предприятия, но это не окажет существенного влияния на показатели конечных цен. На жителях города Салавата это никак не отразится, население оплачивает энергоресурсы на розничном рынке по тарифам установленным Госкомтарифом РБ.