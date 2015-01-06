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Обматеривший полицейского белебеевец 200 часов будет подметать город

6 января 2015, 22:47
Судья мирового участка Белебея приговорил к 200 часам общественных работ 29-летнего Эльвира Биккинина, оскорбившего сотрудника ДПС. В одну из августовских ночей прошлого года, патрулировавшие город сотрудники полиции обнаружили водителя, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка потребовали нарушителя выйти из машины, однако тот «публично, в присутствии посторонних людей, стал выражаться грубой нецензурной бранью и высказывать оскорбления».

Как сообщили «МКС» в белебеевской межрайонной прокуратуре, суд признал Эльвира Биккинина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ – «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

На суде парень признал свою вину. Кроме того, что он двести часов будет трудиться на благо государства, мужчина выплатит полицейскому 10 тысяч рублей за нанесенный моральный вред.

Между тем, городской суд Белорецка приговорил 49-летнего гражданина Грузии Гиви Азаладзе к штрафу в 600 тысяч рублей за взятку в 20 тысяч рублей, которую он пытался дать сотруднику ГАИ. В августе знакомого грузина задержали сотрудник ДПС за отказ пройти медосвидетельствование. А Азаладзе предложил сотруднику ГИБДД 20 тысяч рублей, чтобы приятеля отпустили.

- При передаче денежных средств он был задержан с поличным, - сообщает местная прокуратура.

Суд использовал механизм кратного увеличения суммы взятки при определении величины штрафа, подняв сумму в тридцать раз.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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