Обматеривший полицейского белебеевец 200 часов будет подметать город

Между тем, городской суд Белорецка приговорил 49-летнего гражданина Грузии Гиви Азаладзе к штрафу в 600 тысяч рублей за взятку в 20 тысяч рублей, которую он пытался дать сотруднику ГАИ. В августе знакомого грузина задержали сотрудник ДПС за отказ пройти медосвидетельствование. А Азаладзе предложил сотруднику ГИБДД 20 тысяч рублей, чтобы приятеля отпустили.