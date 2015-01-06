И все же наши молодцы. Молодежная сборная России проиграла Канаде в Торонто

Канадцы дома играли мощно. Дошли до финала красиво, что твои гусары. Шесть подряд побед. Ни одной осечки. Не слишком ли легкий путь?
России было куда сложней. Начали, чуть не проиграв Дании. Две шайбы уступали, потом догнали и по буллитам выиграли.
Потом было унижение Швейцарии. 7:0 им устроили. Европейцы были разорваны. После этого я почему-то решил, что у нас великая сборная.
Возможно, хоккеисты главного тренера Игоря Брагина слишком сильно в себя поверили. Они проиграли шведам в одну шайбу, 2:3, а потом получили хороший урок от чехов, 1:4.
В итоге пришлось выходить из группы только с третьего места. Попали сразу на США, а у них молодежные сборные очень сильные.
Четвертьфинал получился напряженным. Россияне перестали страдать той ерундой, которой страдали в группе. Повели 2:0, потом 3:1. Штатовцы насели, сократили отставание до минимума, но наши все-таки выстояли. Это уже была победа, которую можно назвать легендарной. Но оказалось, что дальше будет лучше.
В полуфинале – очень опасные шведы с великолепным вратарем Линусом Содерстремом. За все предыдущие матчи чемпионата они вообще ни разу не пропустили в меньшинстве. Монстры какие-то, а не хоккеисты.
И именно этих монстров россияне уделали. 0:0 после первого периода, а потом два классных гола – форварда Александра Шарова из «Лады» и защитника Зиата Пайгина из «Ак Барса». Шайба парня из Казани – особая, потому что сорвали пломбу с меньшинства скандинавов. В третьем Шаров сделал дубль и 3:0. Шведы одну отыграли, но Максим Мамин вернул разрыв на место, 4:1. Это выход в финал.
И вот, четыре утра по Москве, шесть по Уфе. Битва с Канадой. Страсти в главном матче закипели еще до стартового вбрасывания. Два нападающих потолкались перед вбрасыванием. До драки не дошло.
Только началась игра – и тут же ад. Первый же бросок канадцев оказался очень точным. Темнокожий Энтони Дюклер отличился на 23-й секунде, 1:0.
На третьей минуте еще один гол хозяев к дикой радости без двухсот мест двадцатитысячного «Эйр Кэнэда центр». Упустили форварда Ника Пола – и он поразил ворота сборной России. Вратаря Игоря Шестеркина в обеих шайбах винить сложно, но главный тренер нашей молодежки Валерий Брагин все-таки поменял его на Илью Сорокина.
Новый голкипер чуть не пропустил еще, но канадец не попал. А потом и Илья стал ловить, и россияне забросили. Классный укол на десятой минуте нанес защитник СКА Дмитрий Юдин 1:2.
Сразу после этого гола за стычку с канадцем был удален Александр Шаров. Разборка была между двумя игроками разных сборных, а удалили одного. Что за судейство? Чемпионство Канады такой ценой? Хорошо хоть наши выстояли и продолжили атаковать.
В первом периоде россияне могли забросить еще несколько, но каждый раз не получалось. Уже и канадцы не выглядели опасным соперником. Проблема одна – шайба в ворота не шла.
Во втором периоде казалось, что такая не слишком опасная для россиян игра продолжится, но кленовые парни показали как нужно реализовывать моменты. Наши защитники глупо и грубо ошиблись на пересменке, выход один в ноль – и Сорокин пропускает между щитков на 26-й минуте от Коннора Макдэвида, 3:1.
Потом еще две шайбы. И обе, вполне возможно, на совести Сорокина.
Макс Доми бросил в дальний угол, Илья не среагировал - может, был закрыт. 4:1.
Тот же Доми удаляется, но реализовать наши не могут. За это они получают 5:1. Макс Доми бросает, Сэм Рейнхарт подставляет, Сорокин не успевает сомкнуть щитки и получает между ног…
5:1, почти разгром к 33-й минуте. Но те, кто из российских болельщиков ушел от телевизора, прогадали. Это еще не был конец для сборной России.
Канадцы продолжили удаляться – им нужно было как-то сдерживать не сдающихся россиян. Это привело к реализации пять на четыре. Иван Барбашев, поработав на пятаке, сделал 5:2 и помощи конька канадского голкипера Закари Фукаля. Вратарь сделал движение ногой назад и коньком помог шайбе закатиться за линию.
Шла 35-я минута. Уже через 32 секунды отличается Сергей Толчинский – бросок в одно касание с передачи Николая Годобина, 5:3!
Потом еще одна реализация большинства – уже Николай Голдобин реализовал, поработав на пятаке. 5:4!
В начале третьего периода у россиян еще одно большинство, которое заработали в конце второго. Но опять сыграли не очень хорошо. А ведь нужно забрасывать как минимум одну!
Атаки России продолжаются, голов нет. Напряжение нарастает. Нельзя удаляться, нельзя давать Канаде бросать.
Снова удаляются хозяева чемпионата. В меньшинстве канадец откровенно бьет Александр Дергачева, но судьи молчат – на них давят пять удалений канадцев подряд при всего одном россиянина. Опять нет реализации численного преимущества.
Наши куда больше атакуют. Канадцы отвечают опасным броском, с которым Сорокин справляется.
Хозяева начинают отбрасываться. Аккуратно и без пробросов.
Сорокин в шпагате тащит при выходе канадцев два в один. Время тает – и это на пользу Кленовым листьям. Один перерыв на очистку льда и рекламу, потом второй, последний. Вбрасывание.
Наши постоянно нагружают ворота канадцев, их голкипер не ошибается. Нужен один убойный бросок, но его нет.
Главный тренер сборной России Валерий Брагин меняет вратаря. Североамериканцы чуть не забрасывают в пустые, но Дмитрий Юдин спасает, упав под бросок. Два раза пробрасываются те, у кого на одну шайбу больше, не попадая издали по незащищенному створу.
За 3,9 десятых секунды канадцы выигрывают вбрасывание в своей зоне. Это победа. Их победа. Но наши тоже молодцы. Спасибо им за минуты радости.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта championat.com