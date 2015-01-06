И все же наши молодцы. Молодежная сборная России проиграла Канаде в Торонто

Кто не следит за молодежной сборной России на чемпионате мира по хоккею, тот многое теряет. Не просто так в Канаде рейтинги данного рода соревнований дикие. Наблюдать за битвами ребят действительно увлекательно, пусть они не столь мастеровиты и опытны, как звезды-мастера. Этот турнир – вообще особый. Он прошел в легендарных хоккейных городах мира Торонто и Монреале. Первый из этих мегаполисов был главным, принял оба полуфинала, финал и матч за третье место. И в самом важном матче сыграли две фантастических команды – хозяюшка-Канада и дерзкая Россия.