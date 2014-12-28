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Мусорные контейнеры могут передвинуть из дворов на улицы

28 декабря 2014, 16:20
Уфимский мэр Ирек Ялалов поручил главе «Спецавтохозяйства» Рамилю Гумерову пересмотреть дисклокацию мусорных площадок, и в случае необходимости вынести их из дворов поближе к дороге, откуда контейнеры смогут забирать мусоровозы. Сегодня, по мнению градоначальника Уфы, «контейнерные площадки превратились в парковки», а мусоровозы не могут по графику опустошать контейнеры.

- Администрацию засыпают жалобами, почему не вывозят мусор, - рассказывает г-н Ялалов. – Но мусоровозы зачастую не могут подъехать к мусоросборникам. Это системный сбой – от взаимодействия с контрольными органами до расположения самих контейнеров.

По словам сити-менеджера, маршруты «Спецавтохозяйства» следует рассчитать так, чтобы сборщикам мусора легко было подъехать к площадкам.

- Надо отработать с управляющими компаниями смену дислокации площадок, - уверен Ирек Ялалов. - За рубежом, хоть на Западе, хоть на Востоке, контейнерных площадки во дворах нет, они стоят на маршрутах движения мусоровозов. Мы затолкали площадки в углы дворов, куда не подъехать, создав себе проблему, - сказал мэр.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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