Мусорные контейнеры могут передвинуть из дворов на улицы

- Надо отработать с управляющими компаниями смену дислокации площадок, - уверен Ирек Ялалов. - За рубежом, хоть на Западе, хоть на Востоке, контейнерных площадки во дворах нет, они стоят на маршрутах движения мусоровозов. Мы затолкали площадки в углы дворов, куда не подъехать, создав себе проблему, - сказал мэр.