Мусорные контейнеры могут передвинуть из дворов на улицы

- Администрацию засыпают жалобами, почему не вывозят мусор, - рассказывает г-н Ялалов. – Но мусоровозы зачастую не могут подъехать к мусоросборникам. Это системный сбой – от взаимодействия с контрольными органами до расположения самих контейнеров.
По словам сити-менеджера, маршруты «Спецавтохозяйства» следует рассчитать так, чтобы сборщикам мусора легко было подъехать к площадкам.
- Надо отработать с управляющими компаниями смену дислокации площадок, - уверен Ирек Ялалов. - За рубежом, хоть на Западе, хоть на Востоке, контейнерных площадки во дворах нет, они стоят на маршрутах движения мусоровозов. Мы затолкали площадки в углы дворов, куда не подъехать, создав себе проблему, - сказал мэр.
Дмитрий КОЛПАКОВ.