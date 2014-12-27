Веселые шпенглеры: финны против финнов. «Салават Юлаев» «Йокерит»

Раскачки в этой игре не было. Поставленный в ворота Лиланг Ирвинг пропустил уже на 16-й секунде с острого угла, с приличной дистанции. И обвинять его в этом можно. Да, хороший бросок под перекладину, но канадский вратарь мог справиться. Просто он ловушку низковато поднял - вот шайба, пущенная Эту Пейсти, через нее и запрыгнула, 1:0.
Понятно, почему Ирвинга поставили в ворота. После одного сезона сотрудничества именно «Йокерит» от парня отказался. Клуб сменил финскую лигу на КХЛ и там посчитали, что Лиланд в новых условиях им не нужен. Возможно, что и в старых от него отказались бы, но мы об этом не узнаем.
В Уфе тренеры полюбили Ирвинга так, что я забыл про него. А ведь он как раз и есть первый новичок, взятый по ходу сезона. Вторым оказался нападающий Станислав Голованов, который и так в системе клуба находился. Шикарная селекция.
Сохатский полностью вытеснил канадца из ворот. Этот матч был шансом для Ирвинга. В общем-то, российский вратарь играет много, так что здоровая конкуренция ему не помешает.
Уфимцев этот скоростной гол обидел так, что они сравняли счет меньше, чем через две минуты. Алексей Глухов был прекрасен, как хорошая рулька с пивом. Он низом бросил в угол с пятака и сравнял счет, 1:1.
После этого «Салават Юлаев» сумел отбиться в меньшинстве, а потом и большинство реализовал. Иван Вишневский не попал в створ, заряжая от синей линии, но Антти Пильстрем подкараулил отскок от борта и зло засадил шайбу братьям по нации, на которых рублевый ад не распространяется, 2:1.
У «Йокерита» уже в первом периоде было два момента, чтобы счет сравнять счет. Но в первом случае форвард не смог поразить пустые ворота – случайно попал в клюшку «юлаевца», которая в воздухе находилась. А во втором случае вместо шайбы в сетку влетел игрок Хельсинки – черная резинка при этом осталась на линии.
Финны недаром с шутом на свитере играют - какие-то веселые были в первом перерыве, да и в целом тоже. Закалившегося в нашей действительности Антти Пильстрема это взбесило – и он опять классно сыграл на добивании, 3:1. В этот раз бросал и попал в щиток вратаря игрок сборной России защитник Александр Кутузов.
«Йокерит» быстро отыгрался. Швед Линус Умарк выкатился из-за ворот, откатился от них и бросил с разворота в дальний угол. Лиланд Ирвинг не спас, 3:2. Шикарный гол. Когда в Уфе таких умелых авторов шайб заведут-прикормят?
Далее пришло время злится другого «юлаевского» финна. Он так вложился в бросок, что шайба пролезла под щитками Рику Хелениуса, 4:2.
То ли наши такие классные, толи вратарь финнов не был великолепен. Вы уж сами выбирайте. По мне так обе стороны конфликта в этот раз радовали.
Уже во втором периоде «юлаевцы» могли бы еще оторваться в счете, но игра пять на три, а равно и пять на четыре, в этот раз им не удалась.
Финны продолжали немного «салаватить» - моменты транжирили. «Юлаевцы» играли самоотверженно. Вытащил шайбу с ленточки мобильный Андрей Зубарев.
В начале третьего периода на скамейку усадили Артура Кулду. Латыш не понял – за что, а его партнеры прекрасно осознали, как в меньшинстве пропустили. Недостаточно активны были на пятаке, шайба отлетела назад на Линуса Умарка и он забросил упавшему Лиланду Ирвингу, 4:3.
Финны спасали свои ворота, «юлаевцы» демонстрировали, что западные команды не такие уж и страшные. В большинстве забросил Антон Слепышев, но его шайбу не засчитали видимо, кто-то из партнеров «юлаевцев» был в площади ворот.
Матч к концу не шел, а полз. Все это пахло тем, что финны сравняют счет. Зеленые устали, шуты горели. Но игра дошла до тайм-аута «Йокерита», а потом и до победы хоккеистов Владимира Юрзинова-младшего.
Что будет дальше – покажет завтрашний матч финнов против команды «Женева-Серветт». Первое место в группе россиянам вряд ли светит, так что следующий матч «юлаевцам» придется играть 29 декабря, в понедельник.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта spenglercup.ch