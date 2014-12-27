Веселые шпенглеры: финны против финнов. «Салават Юлаев» «Йокерит»

Семейно-курортный Кубок Шпенглера для уфимских красавцев продолжился на следующий день. После поражения от команды «Женева-Серветт» желательна, но не обязательна была победа, лучше – с крупным счетом. Высокогорье – высокогорьем, усталость – усталостью, но раз первый матч проиграли – пожалуйте играть на следующий день соперничать с мощным и опасным финским «Йокеритом», третьей командой Западной конференции и всего чемпионата КХЛ. Выиграли бы у швейцарцев – только завтра встретились с парнями из Хельсинки, передышку бы получили, но вчера немного не хватило. Мало, наверное, преданных болельщиков захватили.