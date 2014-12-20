Перерасчеты за тепло закончатся в декабре

Как сообщил «МКС» генеральный директор «Башкирской генерирующей компании» («БГК») Александр Симановский, перерасчетная кампания завершилась с получением счетов за декабрь. Однако он отказался назвать общую сумму, которую получили тепловики.
Александр Симановский утверждает, что для «БГК» тепловой бизнес имеет нулевую рентабельность. Так, убытки по итогам 2012 года составили около 700 млн рублей.
- «БашРТС» был убыточным, из-за чего тепловая сеть не ремонтировались, но с изменением в тарифов ремонтная программа увеличена в три раза, - говорит топ-менеджер компании.
По его словам, вся прибыль «будет вкладываться в модернизацию сетей и строительство новых источников тепла», например, котельной Сибае, где нужно заместить тепловые мощности ГОКа, в Агидели, и в уфимском микрорайоне Глумиллино.
- Сама модель тарифного регулирования заложена таким образом, что тепловой бизнес должен быть с условной нулевой рентабельностью, - говорит г-н Симановский.
Деньги с населения уфимские тепловики получают через муниципального платежного контрагента ЕРКЦ, платежи за тепло стекаются на отдельный расчетный счет, откуда их забирает «БашРТС». Однако у тепловиков нет уверенности, что получают всю сумму целиком. Сейчас «БГК» оценивает недобор платежей с населения в 10 процентов.
- Есть факты, что долги прошлых лет востребуют компании, в том числе новые управляющие организации, не имеющие к этим долгам никакого отношения, - говорит глава «БГК».
Дмитрий КОЛПАКОВ.