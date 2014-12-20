Перерасчеты за тепло закончатся в декабре

В декабре завершается волна перерасчетов за тепло, накрывшая осенью жителей Башкирии. Тогда «Уфимские инженерные сети» и «БашРТС» (входит в «БГК») добились судебного решения об увеличении тарифов, и доначисления гражданам разницы между старым и новым тарифами. В итоге каждый плательщик в Уфе в среднем выплачивал всю осень по 300 рублей сверх основного платежа, а где-то, например, в Стерлитамаке, всю сумму вложили в счет одним единым платежом.