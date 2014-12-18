Табличку с интернет-указателем сняли дворники, как не вписывающуюся в облик города

Активисты, проводившие акцию популяризации памятных городских мест, посчитали, что их труд стал интересен туристам или местным жителям, которые присвоили табличку, как сувенир. А оказалось, что неформатное «украшение» с ограды убрали дворники Горзеленхоза, решив, что указатель, написанный на неизвестном им языке, портит внешний облик памятника. Табличку нашли в вагончике ревнителей за городскую чистоту и поставили на место.
По мнению автора проекта Руслана Хузиева, новый проект поможет развитию туризма в городе.