Табличку с интернет-указателем сняли дворники, как не вписывающуюся в облик города

Пропавшую табличку с начертанным на ней хэштегом – ключевыми словами, по которым можно найти в интернете все об уфимском памятнике Салавату Юлаеву, сняли с ограды монумента дворники. Энтузиасты водрузили обозначение на самом главном памятнике столицы Башкирии, обещая, что подобные интернет-указатели появятся и у других памятных мест Уфы. Но табличка провисела рядом со знаменитым всадником всего четыре дня и исчезла.