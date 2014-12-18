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Табличку с интернет-указателем сняли дворники, как не вписывающуюся в облик города

18 декабря 2014, 11:03
Пропавшую табличку с начертанным на ней хэштегом – ключевыми словами, по которым можно найти в интернете все об уфимском памятнике Салавату Юлаеву, сняли с ограды монумента дворники. Энтузиасты водрузили обозначение на самом главном памятнике столицы Башкирии, обещая, что подобные интернет-указатели появятся и у других памятных мест Уфы. Но табличка провисела рядом со знаменитым всадником всего четыре дня и исчезла.

Активисты, проводившие акцию популяризации памятных городских мест, посчитали, что их труд стал интересен туристам или местным жителям, которые присвоили табличку, как сувенир. А оказалось, что неформатное «украшение» с ограды убрали дворники Горзеленхоза, решив, что указатель, написанный на неизвестном им языке, портит внешний облик памятника. Табличку нашли в вагончике ревнителей за городскую чистоту и поставили на место.

По мнению автора проекта Руслана Хузиева, новый проект поможет развитию туризма в городе.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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