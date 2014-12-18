Ротация «идеологов» ведет к изменениям всей конфигурации политического поля РБ

Опытный Мифтахов неосторожностей не допускал, и вообще имел репутацию не только осмотрительного, но и мудрого и рассудительного политика. Пожалуй, с его назначением главе Башкортостана Рустэму Хамитову удалось найти во внешней политике тот баланс, который позволял сконцентрироваться на качественном управлении, нежели на «тушении пожаров» в ручном режиме. К сожалению, неизлечимая болезнь не позволила Альберту Мифтахову продолжить работу. В начале сентября 2014 года его не стало.
С тех пор, более трех месяцев вакансия человека, отвечающего за политическую составляющую в республике оставалась вакантной. Столь длительная пауза свидетельствует, о том что Рустэм Хамитов не видел адекватной замены предшественнику. В масс-медиа назывались самые разные кандидатуры. Толкаясь локтями, кандидаты устраивали друг на друга «сливы» и транслировали всякого рода «дезинформационные вбросы», однако все они остались не у дел. Имя нынешнего заместителя руководителя АП РБ Сергея Молчанова по идеологической работе не назвал никто, и отсюда напрашивается вывод: некоторые действовали деликатнее и эффективнее.
Максим Михайлов долгое время был проректором в Башгоспедуниверситете, а чуть ранее преподавал юриспруденцию в БАГСУ. Несмотря на молодой возраст – 36 лет, Михайлов имеет репутацию волевого и умного управленца, знающего республику. В политических кругах Михайлов известен меньше. Можно отметить, пожалуй, только его работу в Общероссийском народном фронте. О полной и адекватной замене прошедшего не одну электоральную кампанию Мифтахова речь не идет, однако в АП РБ рассматривают Михайлова как перспективного и субъектного управленца и политика. По своей харизме Максим Михайлов напоминает бывшего руководителя администрации башкирского президента Владимира Балабанова.
В АП РБ Михайлов пришел с испытательным сроком в полгода, так что времени на раскачку у него будет немного. В СМИ уже были комментаторы знатоков (ставить кавычки или нет – решайте сами) о том, что 2015 год – спокойный и определенный карт-бланш у Михайлова будет. Думаю, что ни то, ни другое неверно. Во-первых, в 2015 нужно будет провести выборы в муниципалитеты, а во-вторых, подготовить конфигурацию под выборы в Госдуму. В 2016 году у власти будет не так много институционально-правовых механизмов (типа муниципального фильтра) для доминирования над альтернативными и оппозиционными силами. Да и текущий экономический климат явно не способствует стабильности политического поля.
К тому же пока непонятно на кого будет опираться Михайлов. У нас не обремененные публичными договоренностями элиты выстраивают властно-управленческие коммуникации в соответствии с личными контактами, которые никак публично не артикулированы и имеют межличностную, закулисную основу. Соответственно, смена или ротация «идеологов» ведет к необходимости выстраивать всю конфигурацию политического поля заново, что затрудняет выход системы на качественно новый уровень работы.
За последние девять-десять месяцев в АП РБ сформировались довольно эффективные механизмы работы с лидерами общественных мнений и различными субъектами гражданской активности. От того, как Михайлов распорядится этим капиталом, зависит старт его политической карьеры, которая имеет основания стать успешной, но простой явно не будет.
Андрей БИННОВ.