Ротация «идеологов» ведет к изменениям всей конфигурации политического поля РБ

В АП РБ Михайлов пришел с испытательным сроком в полгода, так что времени на раскачку у него будет немного. В СМИ уже были комментаторы знатоков (ставить кавычки или нет – решайте сами) о том, что 2015 год – спокойный и определенный карт-бланш у Михайлова будет. Думаю, что ни то, ни другое неверно. Во-первых, в 2015 нужно будет провести выборы в муниципалитеты, а во-вторых, подготовить конфигурацию под выборы в Госдуму. В 2016 году у власти будет не так много институционально-правовых механизмов (типа муниципального фильтра) для доминирования над альтернативными и оппозиционными силами. Да и текущий экономический климат явно не способствует стабильности политического поля.