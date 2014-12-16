Власти Уфы намерены соединить мостами Инорс и Сипайлово и возвести переправу в Черниковке

- Мы должны выбрать створ, через которые будут соединены два крупных микрорайона, - сказал Ирек Ялалов.
Власти города намерены в это десятилетие реализовать четыре главных мостовых проекта – новый Затонский мост, мост на выходе из автодорожного тоннеля по парком Лесоводов в Уфе, соединить Инорс и Сипайлово, и построить мост на Интернациональной.
- Кардинально транспортную логистику города не решить, если не возводить мосты, - говорит градоначальник.
Проект мостов на Интернациональной и над Уфимкой присутствуют в последней редакции генплана, разработанного до 2025 года.
Так, предлагаемый мостовой переход через Уфимку должен находиться в створе улиц Королева и бульвара Баландина, открыв жителям Инорса дорогу в центр города. Проект моста в начале Интернациональной улицы предполагает снос оставшихся домов в деревне Дежнево у одноименного путепровода, и прямого выезда из северной части столицы Башкирии на трассу М7.
Дмитрий КОЛПАКОВ.