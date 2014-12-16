Власти Уфы намерены соединить мостами Инорс и Сипайлово и возвести переправу в Черниковке

На аппаратном совещании в уфимской мэрии сити-менеджер Ирек Ялалов напомнил начальнику управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмилу Муслимову о необходимости проектирования моста в створе улицы Интернациональной через Белую, а также написания технико-экономического обоснования соединения Инорса и Сипайлово над Уфимкой.