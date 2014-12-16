mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Уфы намерены соединить мостами Инорс и Сипайлово и возвести переправу в Черниковке

16 декабря 2014, 05:53
На аппаратном совещании в уфимской мэрии сити-менеджер Ирек Ялалов напомнил начальнику управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмилу Муслимову о необходимости проектирования моста в створе улицы Интернациональной через Белую, а также написания технико-экономического обоснования соединения Инорса и Сипайлово над Уфимкой.

- Мы должны выбрать створ, через которые будут соединены два крупных микрорайона, - сказал Ирек Ялалов.

Власти города намерены в это десятилетие реализовать четыре главных мостовых проекта – новый Затонский мост, мост на выходе из автодорожного тоннеля по парком Лесоводов в Уфе, соединить Инорс и Сипайлово, и построить мост на Интернациональной.

- Кардинально транспортную логистику города не решить, если не возводить мосты, - говорит градоначальник.

Проект мостов на Интернациональной и над Уфимкой присутствуют в последней редакции генплана, разработанного до 2025 года.

Так, предлагаемый мостовой переход через Уфимку должен находиться в створе улиц Королева и бульвара Баландина, открыв жителям Инорса дорогу в центр города. Проект моста в начале Интернациональной улицы предполагает снос оставшихся домов в деревне Дежнево у одноименного путепровода, и прямого выезда из северной части столицы Башкирии на трассу М7.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44