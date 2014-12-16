Пустующее кресло в белогорском горсовете заняла представительница «ЕР»

Между тем, город уже пытается решать проблемы наступающего года. Так, на 15 декабря запланированы слушания бюджета на 2015 год - 21,6 млн рублей по доходам и расходам. Одна из главных проблем – поиск денег на покупку каналопромывочной машины, нужной для белогорского ЖКХ.