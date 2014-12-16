Пустующее кресло в белогорском горсовете заняла представительница «ЕР»

По данным ЦИК Республики Крым, к урнам пришли 121 человек из 964 избирателей Сарысу, трое бюллетени испортили. На довыборы заявились четыре человека – от «Единой России» предприниматель Вера Кудрина, самовыдвиженцы - менеджер компании «Вода Крыма» Олег Мирошников, хирург Борис Федотов, и одна из жительниц микрорайона Ирина Землянухина. В итоге 91 человек – 73 процента избирателей, проголосовали за Веру Кудрину. Таким образом, белогорские власти завершили комплектование горсовета.
Напомним, на минувшей неделе главой Белогорска стал экс-налоговик 37-летний Александр Ванашов, два месяца пребывавший в качестве временно исполняющего обязанности городского руководителя. После вступления в силу городского устава с сити-менеджером подпишут двухлетний контракт.
Между тем, город уже пытается решать проблемы наступающего года. Так, на 15 декабря запланированы слушания бюджета на 2015 год - 21,6 млн рублей по доходам и расходам. Одна из главных проблем – поиск денег на покупку каналопромывочной машины, нужной для белогорского ЖКХ.
Дмитрий КОЛПАКОВ.