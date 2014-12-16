Местные власти будут публиковать сведения о тратах на чиновничий аппарат

Депутаты Госсобрания Башкирии приступили к первому чтению поправок к закону о местном самоуправлении в РБ. Так, в новой редакции документ обязывает местные власти обнародовать проект муниципального бюджета, годовой и квартальный отчеты об его исполнении, численность служащих и затраты на их содержание.