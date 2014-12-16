Местные власти будут публиковать сведения о тратах на чиновничий аппарат

Налоговая инспекция будет представлять местным властям данные о начислении и об уплате налогов и сборов, перечисляемых в местный бюджет. Сведения помогут строить прогнозы собираемости налогов.
- Это будут закрытые данные, без публикации в открытом доступе, подробный порядок их передачи еще предстоит утвердить федеральному правительству, - пояснила «МКС» председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политики и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина. – Муниципальные власти смогут вызывать должников на заседания межведомственных комиссий, а на динамике благополучных налоговых резидентов - прогнозировать поступления в бюджет.
Дмитрий КОЛПАКОВ.