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Местные власти будут публиковать сведения о тратах на чиновничий аппарат

16 декабря 2014, 05:47
Депутаты Госсобрания Башкирии приступили к первому чтению поправок к закону о местном самоуправлении в РБ. Так, в новой редакции документ обязывает местные власти обнародовать проект муниципального бюджета, годовой и квартальный отчеты об его исполнении, численность служащих и затраты на их содержание.

Налоговая инспекция будет представлять местным властям данные о начислении и об уплате налогов и сборов, перечисляемых в местный бюджет. Сведения помогут строить прогнозы собираемости налогов.

- Это будут закрытые данные, без публикации в открытом доступе, подробный порядок их передачи еще предстоит утвердить федеральному правительству, - пояснила «МКС» председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политики и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина. – Муниципальные власти смогут вызывать должников на заседания межведомственных комиссий, а на динамике благополучных налоговых резидентов - прогнозировать поступления в бюджет.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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