Казну наполнят новые платежи за землю под домами?

- Вы знаете, какая политическая и экономическая обстановка, – сказал он собравшимся. - Недоброжелательность, граничащая с открытой агрессией, которую проявляют к нам наши «партнеры», неблагоприятно сказываются на экономической ситуации во всем мире и в стране в целом. Резкий курс доллара, снижение цен на нефть, санкции и наш ответ на них, все вносит коррективы. И предстоящий финансовый год будет сложен для всех уровней. Но при любом развитии событий, муниципалитет выполнит социальные обязательства.