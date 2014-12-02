В Башкирии банда совместно с гаишниками инсценировала 20 аварий для получения страховки

Шесть жителей Салавата в возрасте от 32 до 35 лет предстанут перед судом. Их обвиняют в организации серии инсценировок автоаварий с целью получить выплаты от страховщиков. В состав банды входило три сотрудника ГИДББ Салавата. Организаторами группировки стали два горожанина, уже имевшие к тому времени судимости за хищения. Мужчины занимались ремонтом и прокатом автомобилей.