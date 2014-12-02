В Башкирии банда совместно с гаишниками инсценировала 20 аварий для получения страховки

Чтобы поживиться за счет обманутых страховых компаний, махинаторы придумали хитроумную схему. Они заявляли страховщикам о повреждении автомобилей в результате ДПТ, причем факт аварии документально подтверждали находившиеся в доле с жуликами сотрудники дорожной полиции.
Жулики действовали с размахом. За пять лет, с 2007 по 2011 год, они инсценировали 20 аварий, прибыль от мошеннических действий составила свыше трех миллионов рублей. Однако преступная схема была раскрыта. В ходе расследования инспекторы ГИБДД уволились с места работы. В скором времени уголовное дело будет направлено в суд.