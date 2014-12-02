mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии банда совместно с гаишниками инсценировала 20 аварий для получения страховки

2 декабря 2014, 15:51
Шесть жителей Салавата в возрасте от 32 до 35 лет предстанут перед судом. Их обвиняют в организации серии инсценировок автоаварий с целью получить выплаты от страховщиков. В состав банды входило три сотрудника ГИДББ Салавата. Организаторами группировки стали два горожанина, уже имевшие к тому времени судимости за хищения. Мужчины занимались ремонтом и прокатом автомобилей.

Чтобы поживиться за счет обманутых страховых компаний, махинаторы придумали хитроумную схему. Они заявляли страховщикам о повреждении автомобилей в результате ДПТ, причем факт аварии документально подтверждали находившиеся в доле с жуликами сотрудники дорожной полиции.

Жулики действовали с размахом. За пять лет, с 2007 по 2011 год, они инсценировали 20 аварий, прибыль от мошеннических действий составила свыше трех миллионов рублей. Однако преступная схема была раскрыта. В ходе расследования инспекторы ГИБДД уволились с места работы. В скором времени уголовное дело будет направлено в суд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44