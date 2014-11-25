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Жителям Стерлитамака в ноябре выставили за коммуналку по 10-15 тысяч рублей

26 ноября 2014, 00:42
В Стерлитамаке зреет бунт клиентов управляющей компании «Трест жилищного хозяйства». Группы социальных сетей города пестрят фотоснимками ноябрьских квитанций, где цена коммунальных услуг в 3-4 раза выше обычного.

По словам одного из недовольных горожан, цена за коммунальные и жилищные услуги выросла до 10 тысяч рублей, а некоторым жителям улицы Коммунистической пришли счета на 15 тысяч рублей.

- Жители дома сегодня были в шоке. Бабушки стояли плакали. С их пенсией в 8-10 тысяч им принесли квитки на 15 тысяч. Это реальный беспредел. Никто из жителей оплачивать это не собирается, - пишет один из жителей дома по Коммунистической улице Алик Вахитов.

В самом жилищном тресте ситуацию с резким скачком цен не комментируют, однако горожане предполагают, что компания «размазывает» накопившийся к концу года кассовый разрыв по всем своим клиентам.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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