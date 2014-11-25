Жителям Стерлитамака в ноябре выставили за коммуналку по 10-15 тысяч рублей

- Жители дома сегодня были в шоке. Бабушки стояли плакали. С их пенсией в 8-10 тысяч им принесли квитки на 15 тысяч. Это реальный беспредел. Никто из жителей оплачивать это не собирается, - пишет один из жителей дома по Коммунистической улице Алик Вахитов.