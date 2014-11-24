В чью пользу ничья? «Уфа» и «Локомотив» не забили в Москве

Каждый раз, когда Уфа убегала в контратаку, была надежда на успех. На 81-й минуте случился самый классный момент у гостей. Харис Ханджич уже почти убежал один на один, но Виталий Денисов сбил его за пределами штрафной «Локомотива». «Железнодорожник» знал, что за это будет красная карточка, но куда ему было деваться? Виталий еще не увидел, что даст ему арбитр - сразу пошел с поля.