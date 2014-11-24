В чью пользу ничья? «Уфа» и «Локомотив» не забили в Москве

«Локомотив» и «Уфа» в этой календарной осенью уже играли – в рамках Кубка России. Но тогда их действия на искусственном газоне мало кто увидел. Был страшнейший туман, игроков даже на середине поля нужно было выискивать взглядом разведчика – что уж говорить о дальней бровке…
В кубке «Локомотив» был сильнее. Встреча завершилась с минимальным счетом, 0:1. «Уфа» в конце игры попала в перекладину. В общем-то, можно сказать, что погода ту игру убила. И что все между этими клубами только началось. Вся боль впереди. Башкирская команда обязана была мстить за вылет, но как это сделать, когда соперник действительно силен? Когда он куда богаче и укомплектован футболистами мирового класса?
Первый тайм не впечатлил. Ничего нового. Опять команда Игоря Колыванова достаточно надежно оборонялась и не слишком качественно била по воротам. Стреляй уфимцы точнее – вышли бы вперед. Но мячи летели мимо. Не попали Эммануэль Фримпонг и Марсиньо.
Хозяева атаковали куда интересней, но и у них были проблемы с реализацией. На 18-й минуте после розыгрыша углового Вердан Чорлука пробил головой рядом со штангой ворот гостей. Если бы попал в угол – вратарь «Уфы» Давид Юрченко вряд ли бы спас.
Самый опасный момент в первом тайме возник на ровном месте. На 35-й минуте Денис Тумасян выбивал мяч вверх, он по дуге полетел к вратарской площади, где его в прыжке забрал вратарь Давид Юрченко. Арбитр счел это пасом вратарю и назначил свободный удар из пределов штрафной. Гости активно спорили, но что толку – только желтые карточки заработали. Горчичники получили Давид Юрченко и Марсиньо.
«Локомотив» бил свободный удар не с той точки, с которой должен был. Юрченко показывал, что мяч ближе к воротам должен быть, но его никто не подвинул. А чего двигать вперед, если из-за этого угол будет более острым?
Удар в итоге состоялся на 38-й минуте. Прямо в кучу игроков гостей. Вроде бы Мбарак Буссуфа попал прямо в выскочившего вперед Юрченко или в защитника. Что ж, запишем надежному голкиперу еще одно спасение. Нам не жалко.
На перерыв команды ушли при 0:0. Такой счет, скорее всего, куда больше устраивал гостей. Думаю, многие в Уфе и Башкирии на тот момент бы согласились на такой же итог. А зря.
Второй тайм. На 47-й минуте Байе Умар Ниассе почти убежал один на один с Давидом Юрченко, но его догнал Давид Тумасян. Сенегалец был вынужден пробить с приличной дистанции – вратарь Уфы с этим ударом справился.
«Локомотив» продолжил свои атаки. «Уфа» продолжила уверенно обороняться и мазать по воротам соперника.
На 69-й минуте Фримпонг отдал пас на Максима Тишкина. Левый защитник бил по воротам москвичей – но мяч прошел далеко мимо створа. Лучше бы Эммануэль придумал что-нибудь более оригинальное. Он, конечно, не очень техничный, но мало ли…
Каждый раз, когда Уфа убегала в контратаку, была надежда на успех. На 81-й минуте случился самый классный момент у гостей. Харис Ханджич уже почти убежал один на один, но Виталий Денисов сбил его за пределами штрафной «Локомотива». «Железнодорожник» знал, что за это будет красная карточка, но куда ему было деваться? Виталий еще не увидел, что даст ему арбитр - сразу пошел с поля.
Опасный штрафной был Марсиньо. Вывести вперед гостей бразилец не смог. «Уфа» продолжила атаковать, пользуясь численным преимуществом и тем, что «Локомотив» был вынужден бежать вперед, рискуя ради победы.
На 86-й минуте сбили на входе в штрафную вышедшего на замену игрока башкирской команды Диего Карлоса. И вновь Марсиньо не смог забить со штрафного.
Были у «Уфы» и еще моменты в этой яркой концовке, но точность и сила ударов печалили. Арбитр добавил три минуты к основному времени. На 92-й минуте опасно пробил Марсиньо – Илья Абаев в прыжке спас московскую команду.
В итоге 0:0. Был у ребят Колыванова шанс победить, но и очко в гостях у «Локомотива» - очень хорошо.
Главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович похвалил после игры гостей за действия в обороне. Он сказал:
- Мы очень сложно выиграли в Уфе. Понимали, что будет сложно и сегодня.
Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов отметил:
- Достойно сыграли с высококлассной командой. Поле уже тяжелое, ножки подсели. Негативный момент – реализация моментов. Мне бы хотелось большего, я максималист…
Нам бы тоже хотелось большего, Игорь Владимирович. Пока у «Уфы» 14 очков после 14-ти матчей. За пять последних игр – поражение и четыре ничьих. 11-е место в турнирной таблице.
Следующий матч башкирская команда проведет 29 ноября в Москве против ЦСКА.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта championat.com