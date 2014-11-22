Кирилл Анатольевич буянить изволят. Уфа рисовала по льду бровью чемпиона

Магнитогорский «Металлург» какой-то чахлый был в этом матче. Не знаю даже – с кем сравнить. «Сибирь» сейчас рвет, играет лучше «Салавата Юлаева». Новокузнецк? Тоже может ужалить с последствиями. «Нефтехимик» или «Амур»? Видимо что-то такое. И ведь, вроде, Мозякин бегает, Зарипов тоже на льду. Но эта Магнитка – размагнитка.
Вроде бы дерби. Вроде бы. Но нет этой жестокой настроенности на победу именно против этого соперника. Им фронтовые 100 грамм перед матчем наливать или на комплексы давить, чтобы злее были? Или таким ребятам до плей-офф уже ничего не поможет? А может и в плей-офф?
«Юлаевцы» в этой игре действовали не блестяще, но и не плохо. Не фонтан - и не мутная лужица. Пить можно, но брызги не веселят, не играют бриллиантами на солнце.
Но остались еще люди в зеленой команде. Кто-то скажет, что Кирилл Кольцов неэмоционален. Но что мы знаем о нем? Может, он внутри кипит? Может, именно в его душе ангелы ведут войну с бесами за нас с вами?
Кипит или не кипит – все равно. Кирилл Анатольевич могут прибить, коли захотят. И в этом матче сделали это несколько раз. А вот нечего против Уфы второго вратаря ставить. Я не говорю, что Александр Печурский плох. Но статистика говорит, что Василий Кошечкин сильнее.
Вначале – классика. Большинство у зеленых, бросок от синей линии прикрытому вратарю «Металлурга». 10-я шайба Кирилла Анатольевича в сезоне. 0:1 случился на 16-ой минуте игры.
Затем, на 18-й минуте – награда за подключение вперед. Андрей Зубарев бросил от синей, а Кольцов, подхватив отскочившую на него шайбу, переиграл Печурского, 0:2. 11-я шайба Кирилла Анатольевича.
До перерыва Магнитка сумела огрызнуться. Франсис Паре реализовал удаление Артура Кулды на последней секунде периода. Классный бросок – претензий к вратарю «Салавата Юлаева» Владимиру Сохатскому нет никаких.
Во втором периоде Кольцов забрасывать не стал. Он сделал передачу на финского защитника Илькку Хейкинена при игре четыре на три – и тот увеличил разрыв в счете сильным броском от синей линии. 33 очко Кирилла Анатольевича в сезоне.
А в третьем периоде – мегагол. Уфимец Дмитрий Макаров сам для себя выиграл вбрасывание и сделал чудесную передачу из-за ворот. Над перекладиной! Получивший навесную передачу Дмитрий Семин просто не мог промахнуться после такой красоты. И забросил блестяще – с неудобной руки.
После 1:4; игра действительно стала походить на дерби. Магнитке дома проигрывать с таким счетом ой как не хотелось. Они пошли вперед, заработали большинство, полезли на Владимира Сохатского…
Без толку. Володя выстоял, а потом случился обрез в Криса Ли зоне Магнитки. Кирилл Кольцов набросил на ворота хозяев, а Евгений Скачков очень удачно подставил клюшку. Шайба влетела в ближнюю девятку. Не заржавела еще берданка у Женька! 1:5.
Ну а у Кирилла Анатольевича – уже 34 очка в сезоне. Ближайший преследователь Кольцова в гонке бомбардиров-защитников жует песок далеко позади. Это, кстати, Крис Ли из Магнитки.
Страсти вспыхнули еще сильней. Тим Брент налетел на уфимца Александра Панкова. Саша сразу краги не сбросил, но потом полез рвать соперника. Линейный арбитр нашего парня с трудом удержал. Панков Бренту на табло показал – очень красноречиво получилось.
«Металлург» смог сделать счет более приличным для себя. Большинство реализовал отличным выстрелом Сергей Мозякин, 2:5. Он снова показал, что опасен.
Когда на скамейку штрафников за пять с половиной минут до конца игры сел Артурс Кулда, главный тренер сталеваров Майк Кинэн сменил вратаря на шестого полевого игрока. Риск? Да. И правильный риск. Нужно биться за победу до самого конца.
Хозяева заперли Уфу в зоне, бросали много и опасно. Но тут и Сохатский спасал, и были досадные промахи у хозяев.
Когда Кулда вышел на лед, «металлурги» не стали возвращать вратаря в створ. За две минуты и 27 секунд до конца третьего периода «Салават Юлаев» получил еще одно удаление – на этот раз на нарушение численного состава. Кинэн взял таймаут. Уже было поздно цепляться, но железный Майк не сдавался.
Ну и хорошо, что не сдавался. В пустые ворота мог забросить Денис Толпеко, но он предпочел перед самым створом отдать передачу Егору Дубровскому – 6:2. Именно из-за таких тренерских замен вратаря разница в четыре шайбы в хоккее не считается разгромом.
«Салават Юлаев» вернулся на четвертое место в конференции «Восток» по набранным очкам. Следующий матч зеленых – в понедельник в Екатеринбурге против «Автомобилиста».
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru