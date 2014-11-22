Кирилл Анатольевич буянить изволят. Уфа рисовала по льду бровью чемпиона

Для «Салавата Юлаева» теперь каждый матч – доказательство. Взяли три очка – следовательно, дышат ребятки. Пусть не курилки – но ведь живы. И это радостная новость. Сейчас сложный выезд, проблемный, соперники опасные. 100 процентов золотых слитков с него привести маловероятно. Так что какие-то потери болельщики поймут и простят. Но не сегодня. Потому что сегодня не тот случай.