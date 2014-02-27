Управляющий турбазой ответит перед судом за гибель в огне двух взрослых и ребенка

Пойдет под суд за то, что не предотвратил гибель людей бывший доверительный управляющий базы отдыха «Парус», что располагается в Белорецком районе Башкирии, 44-летний Сергей Киселев. В декабре 2011 года здесь погибла, задохнувшись в дыму, целая семья – мама, папа и пятилетний ребенок. Несчастные умерли от отравления угарным газом, не сумев выбраться во время пожара со второго этажа гостиничного корпуса.